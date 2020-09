A más de uno se le ha revuelto el estómago con las imágenes que desde hace unos días rondan los medios y las redes sociales; en ellas se denuncia el asco de cocina de Latin Star. No es la primera vez que el local, que ubica en la avenida Ashford en Condado, es intervenido por el Departamento de Salud. En esta ocasión, la estocada parece ha sido final ya que todo apunta a que no volverá a abrir las puertas.

El horror que ha provocado el estado insalubre de la cocina de Latin Star, ha movilizado a muchos de los dueños serios y responsables de restaurantes o negocios de comida a organizar lo que han denominado el #CocinaChallenge o #KitchenChallenge. Decenas de restaurantes, foodtrucks, pizzerías, grandes cadenas, panaderías y otros establecimientos, que manejan alimentos, están subiendo a Facebook, Twitter e Instagram imágenes de sus pulcras cocinas para clarificar que Latin Star es la singularidad y no la regla.

El COVID-19 ha añadido un nivel de complejidad a la ya difícil tarea que enfrentan los restaurantes. Las medidas de seguridad, los aforos limitados y las órdenes ejecutivas limitan cada vez más su funcionamiento. Una situación de falta de higiene tan grave como la que trascendió esta semana podría minar la confianza de las comensales. No importa si es un restaurante de postín o un sitio más discreto, cualquiera que se precie de ser un profesional mantendrá su espacio impecable para que sus asiduos se sientan confiados y seguros.

Por eso muchos de los propietarios han aceptado el reto #CocinaChallenge o #KitchenChallenge para contrarrestar el impacto negativo que ha tenido la noticia. Algunos lo han asumido con entusiasmo y otros para que no quede duda de que en sus cocinas imperan niveles de cuidado y limpieza óptimos. La gerencia de los locales ha acompañado sus instantáneas con “posts” en los que expresan su opinión ante la situación.

Elocuente por demás es el mensaje que colgó Tony Hernández de Amadeus Bistro “¡Nuestra cocina hoy! ¡Y no tuvimos que salir corriendo a limpiar ya que ese trabajo es diario y en equipo!”.

¡Nuestra cocina hoy! ¡Y no tuvimos que salir corriendo a limpiar ya que ese trabajo es diario y en equipo! Gracias a... Posted by Amadeus Bistro on Tuesday, August 25, 2020

Otros como, Mario Jiménez del Chotis en Ávila, aprovecharon para dar las gracias a sus clientes que consecuentemente lo respaldan. “Terminó el turno de trabajo y esto no se trata de ningún reto, se trata de ser serios y responsables que es lo menos que se merecen nuestros clientes y amigos por la oportunidad que nos dan día a día”.

Jay Cintrón de L’Olivo no quiso dejar pasar la oportunidad para agradecer a su equipo. “Participo del reto porque me gustaría darle el crédito a quienes se lo merecen. Los profesionales de cocina; cocineros de línea y mantenimiento... Esos que cuando les da el calor no se derriten… En Puerto Rico hay muchas buenas cocinas... Es un caso atípico que no representa a los que aman la gastronomía en nuestra Isla”.

Michael y Cristelle de Cocina Mia Foodtruck subraya su compromiso con este comentario “Nuestro deber es mantener nuestra cocina y negocio limpios y en orden en todo momento”.

Aceptando el reto #cocinachallenge Nuestro deber y compromiso es mantener nuestra cocina y negocio limpio y en orden en todo momento. Con alimentos frescos y de alta calidad para brindarles el mejor servicio. Siempre a la orden y para servirles Att Chef’s Michael y Cristelle #ensenatucocina #cocinalimpia #kitchenchallenge #foodtruck #Lares #cocinamiafoodtruck Posted by Cocina Mia FoodTruck on Wednesday, August 26, 2020

Los seguidores han dejado sus comentarios de aliento y solidaridad agradecido la transparencia con la que han respondido sus lugares favoritos.

Algunos de los que han participado en el desafío:

Sabanera Bakery

Cocina Mia Foodtruck

Dennys Puerto Rico

La Taberna Restaurante y Bar

Cafetería Alborada

Casa Emilio

Kleta Bar

Pelican

Lechonera Los Amigos

Rincón Ibérico

The Place

Busca otros participantes en redes utilizando el hashtag #CocinaChallenge o #KitchenChallenge