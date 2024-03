Entre Dulces y Salado: a evocar los tiempos de escuela

¿Quién no recuerda con nostalgia las veces que acudió a la “tiendita” de la escuela para pedir una empanadilla con ‘icee’; las variedades de dulces que se vendían; los amigos que no faltaban y las personas que atendían con amor a cada cliente?

“Los clientes vienen a comer de todo, desde el desayuno hasta el almuerzo. Tenemos pulpo porque desde nena siempre me ha encantado, al igual que el sancocho y, aunque no fuera un menú de la escuela, yo quería incluirlo. Es un pulpo súper blandito, a la gente le gusta mucho. El sancocho siempre es bien de Puerto Rico y siempre se vende muy bien”, aseguró.

“Mi esposo, Ramón Morales, es quien me ayuda y él dice que es Mr. Telo porque dice: ‘yo te lo sirvo’, ‘yo te lo preparo’. Él es una persona bien jocosa, siempre está con una broma, se la pasa diciendo: ‘mira, no se me copien, la maestra viene ya mismo’. Y está pendiente de que las personas que vienen se lleven su estrellita porque se portaron bien”, contó Rivera Marcano.