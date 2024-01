Exquisita degustación con sabor a Puerto Rico y La Rioja

“Nos alegra mucho que lo hayan disfrutado. Les extiendo un agradecimiento a Javier por habernos escogido para la cena y haber conocido a Juan, que no solamente es un chef muy capaz, también es un magnífico ser humano. La oportunidad de poder presentar un menú que tiene fusión riojana, boricua, me alegra escuchar el aplauso que dice que les ha gustado” , comentó el chef Wilo Benet al concluir la degustación.

“Quiero darle las gracias, me he sentido como en casa. Me he sentido súper querido, y no tengo más que palabras de agradecimiento”, respondió por su parte el chef Juan Cuesta.