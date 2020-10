Fairmont El San Juan Hotel se une a los diversos establecimientos que celebrarán el fin de semana de Halloween con las medidas de seguridad necesarias para evitar contagios con el COVID-19.

“Haunted Halloween” comenzará el viernes, 30 de octubre desde las 4:00 p.m. con el “Happy Hour” al aire libre en Bar Americana y la transmisión en pantalla gigante de una película familiar con el tema del fin de semana. El “Happy Hour” reincidirá a la misma hora el sábado y el domingo con otras películas.

Asimismo, el sábado, 31 de octubre, será el “Beachside Brunch” que tendrá lugar en Aquarelle on the Beach desde las 10:00 a.m. La experiencia incluye una botella de cava cortesía de la casa al comprar un plato principal.

Ese mismo día los huéspedes podrán disfrutar de una clase para decorar cupcakes a la 1:00 p.m. y luego pasar por debajo del Banyan Tree para la pintada de caritas a las 4:00 p.m.

PUBLICIDAD

El día concluirá con una cena frente al mar donde todo el público será bienvenido para disfrutar del menú y cócteles de Aquarelle on the Beach amenizado por las mezclas de DJ Sam Blacky de Los Ángeles y DJ Salina. Habrá premios para las mejores máscaras.

El domingo, 1 de noviembre el día comenzará en Beachside Brunch desde las 10:00 a.m. con la amenización de DJ Iván Robles.

El boleto de estacionamiento de los asistentes al brunch y a la cena será validado. Para realizar una reservación, llama al 787-791-1000 o accede a OpenTable.com. Para reservar una cabaña, envia un mensaje de texto o llama al 787-434-8000.