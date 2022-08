Como un desafío constante a la creatividad, los chefs del restaurante Flora en Aguadilla innovan cada semana ajustando su oferta culinaria a la disponibilidad de las cosechas de los agricultores de la zona.

Con este concepto, retante para estos arquitectos del sabor, Flora, cuyo nombre se refiere a las cosechas nativas, se ha convertido en una excelente alternativa gastronómica para los comensales exigentes que evitan la monotonía en el menú.

“El nombre de Flora es porque queremos explorar la flora de Puerto Rico”, comentaron al unísono Rafael Fonseca Ferrer y Luis Guerra Villanueva, dos jóvenes chefs puertorriqueños que, conscientes de la necesidad de consumir los productos de la madre tierra, han desarrollado este concepto que busca experimentar con lo que hay disponible.

Rafael Fonseca Ferrer y Luis Guerra, propietarios y chef de Restaurante Flora, conocido por sus ingredientes frescos de un huerto comunitario en su patio, tipo “farm-to-table.” (Isabel Ferré Sadurní) (Isabel Ferré Sadurní)

“En Puerto Rico consumimos tan poquito de nuestros propios alimentos y es como un desconocimiento de todo lo que puedes hacer con ellos. Estamos tratando de apoyar a los agricultores ofreciéndoles un mercado donde compramos lo que tienen. Los agricultores independientes no pueden crecer en masa porque están limitados por lo que puedan cosechar. Nosotros pues nos ajustamos a ellos. Por ejemplo, ellos me dicen esta semana: ‘tengo diez libras de col’ y nosotros nos ponemos creativos con eso. Esta semana se nos dio la calabaza y se cambia el menú ya que me ajusto a ella”, dijo Fonseca Ferrer.

Aunque aceptó que el inicio de las operaciones del restaurante fue complicado porque la gente no entendía el concepto de no tener un menú fijo, muchos visitantes decidieron aventurarse y probar lo que ellos consideran son los platos típicos.

“Usamos sabores típicos. No es un plato típico de arroz, habichuelas y carnes; pero sí es un plato típico porque tiene carnes y productos de la cosecha local. Esa es la dinámica de nosotros; nosotros nos ajustamos al agricultor. No tenemos un menú fijo, por eso cambia semanalmente casi completo o parcialmente. El menú es principalmente con ingredientes naturales ya que compramos todo local; por lo menos todos los ingredientes que se dan en Puerto Rico. Ahora mismo tenemos los shishito peppers, son unos pimientos que uno de cada siete pica y no se consiguen mucho, pero son del país. Tenemos también los habaneros peppers que no pican, esos son otro tipo de pimientos que no pican y tienen mucho sabor”, agregó Fonseca Ferrer.

Somos Aguadilla (El Nuevo Día)

De las opciones de la carta que más han gustado a los comensales está el plato que contiene una libra de Ribeye con batata canol al mojo cubano y col rizada; la tuna takati con escabeche de viandas en crema de aceitunas kalamata y orégano fresco y los pimientos habaneros dulces fritos en masa de cerveza acompañados del tofu ahumado.

“Nosotros cogemos el tofu y hacemos un puré, pero lo ahumamos y es como si fuera un dip. Lo sazonamos con miel y otras especies. También preparamos la tuna, una variedad de carnes, pescado como el dorado y el chillo. El cabrito, la pesca, el cerdo y el pollo también son de aquí”, expresó el creativo chef.

Muchos de los comensales llegan al restaurante Flora fascinados por las fotos de los platos que presentan a través de sus redes sociales; otros por la curiosidad de probar comida vegana. Sin embargo, los carismáticos chefs aclaran que todo el ingenio culinario y la reinvención de la carta, “no es que seamos un restaurante vegano como tal porque tenemos carnes de acompañantes, nuestra comida tratamos de que sea lo más natural posible”.

2022/07/06 El variado menú cuenta con aperitivos, platos principales y postres. (Isabel Ferré Sadurní)

Al no tener un menú fijo ambos chefs –semanalmente- verifican los productos de la cosecha y luego se sientan a establecer las recetas confiando en el arte culinario que han desarrollado.

“No nos aburrimos, personalmente me gusta, me divierto haciendo los platos, creando menú y cambiando las cosas; platear y combinar los sabores. Ahora mismo tenemos el Chuletón de cerdo, cortamos los pedazos de carne y los marinamos como si fuera un steak bien grande, pero de cerdo. Eso se sirve con un guiso de habichuelas blancas del país con chorizo y arriba le ponemos el pedazo grande de chuletas; eso ha gustado mucho”, comentó Fonseca Ferrer.

El restaurante ajusta su oferta culinaria a la disponibilidad de las cosechas de los agricultores de la zona. (Isabel Ferré Sadurní)

El variado menú cuenta con aperitivos, platos principales y postres. “Cada vez que tienes un producto tienes 14 maneras diferentes de hacer una cocción. Si esta semana lo hacemos al horno y aún tengo disponible la otra semana se hace al vapor, o en gazpacho, o majado. Nos dejamos llevar mucho por los productos en temporada. En verano nos vamos más tropical porque hay muchas frutas… con lo que hacemos los postres también como el mousse de mango con mermelada de papaya o el puré de mangó con walnuts”, dijo Guerra Villanueva.

El restaurante Flora está abierto de miércoles a domingo en horario de 5:00 p.m. a 10:00 p.m. No es necesario reservar, pero si desea hacerlo puede llamar (787) 224-4226.

