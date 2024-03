Frescura y buen sabor en El Buen Café Maricao

“Desde joven me gustaba cocinar y tenía la idea de abrir un local. La oportunidad surgió en Maricao y comencé el negocio. Fue un reto y me arriesgué porque no tenía conocimiento de administrar un negocio como este, pero sobreviví”, indicó el dueño del negocio. “Cuando llegan los temblores y la pandemia, esto fue bien fuerte. Fue un golpe duro y difícil porque estuve unos meses cerrado, pero no me quité”, recordó.