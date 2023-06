Comerío posee el lugar indicado para aquel que desee disfrutar de una suculenta hamburguesa rellena y a la vez gozar de un ambiente familiar seguro en el Friend’s Burger and Beer Express, un restaurante que goza de la popularidad de los compueblanos y de los turistas isleños que gustan del chinchorreo.

Con música desde los viernes hasta domingo, el restaurante, ubicado en las facilidades del Hotel Media Luna, es el centro de diversión del pueblo comerieño, con variadas actividades y amenidades para todos los gustos y edades. “Aquí vienen las familias y los nenes juegan en los alrededores mientras los adultos consumen y se comparte en grande con juegos, casas de brinco y cosas similares, siempre bajo una estricta seguridad”, explicó sobre el particular, Pedro Colón Cruz, propietario del local.

“Los domingos tiramos música bailable de salsa y merengue. Los sábados tratamos de darle oportunidad a todo el mundo; acústico, trova, nueva trova y los viernes tratamos de bajar un poco el estrés de la semana y casi siempre tenemos karaoke o trova. Aunque no tenemos la costumbre de poner reguetón, el DJ busca un balance e identifica los gustos del público y en ocasiones, si así lo amerita el momento, entonces tocamos algo comercial del género”, detalló Colón Cruz.

Abiertos regularmente de jueves a domingo, de 11:00 am a 2:00 am, el Friend’s Burger and Beer Express, es un buen ejemplo de persistencia en la calidad de sus servicios y productos.

“Siempre estamos metiendo mano en lo que corresponde mantener el negocio activo y al día con las expectativas del cliente. En los 6 años que comenzamos el concepto; como todos saben, nos afectó el huracán María, Fiona, pandemia y otros asuntos y hemos echado pa’lante el concepto que se trata originalmente de un hamburguer de carne molida relleno de una libra de carne o plátano maduro”, comentó Colón Cruz.

En la foto: Pedro J. Colón, propietario de Friend's Burger 17 abril 2023 Comerío. PR Proyecto Somos en Comerio Foto: Wanda Liz Vega (WANDA LIZ VEGA)

Al abundar sobre la oferta culinaria disponible, indicó que la especialidad son los hamburgers rellenos de amarillos y jalapeño o de carne; churrasco, chorizos y pechuga de pollo. Todos hechos al momento. “Unimos el concepto de los hamburgers con las cervezas artesanales, porque vimos que aquí en Comerío no existe ese tipo de comercio y fuimos los pioneros y nos ha ido muy bien”, señaló.

“Tenemos un menú bien variado con mofongo relleno a la petición del cliente, carne frita, ahumada, chuleta can can, chillo. En fin, aquí hay variedad para lo que pida el que venga o si no le buscamos la vuelta siempre para complacerlos. También tenemos una gran variedad de platos para los niños”, informó el propietario.

Para información adicional, puede llamar al 787-420-6100.