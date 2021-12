Uno de los secretos mejor guardados del área de Hato Rey se encuentra en la calle O’Neill, justo en el restaurante La Patria Restobar. Desde afuera, el espacio parece un restaurante tradicional, pero basta caminar a la parte posterior para encontrarse con un hermoso patio al aire libre y unas escaleras que conducen a un exquisito “rooftop”, desde donde se puede apreciar una vista diferente de esa zona.

Construida completamente en madera y decorada con sombrillas de colores y acogedores muebles que invitan a compartir, esta terraza –que abrió el pasado 12 de noviembre- es un oasis en medio de la Milla de Oro, donde abunda el tráfico y el ajetreo constante.

El lugar, que se construyó en plena pandemia, no solo tiene un ambiente relajado, tipo “lounge”, sino que también le ofrece al comensal una experiencia gastronómica y de coctelería completamente diferente.

El matrimonio de empresarios, Keyla Meléndez y Gerardo Méndez, propietarios del restaurante -inaugurado en 2019-, narraron que la idea de crear este espacio surgió al querer brindarles a sus clientes varias alternativas en un mismo espacio. Pero también por una necesidad.

“Obviamente, al ser el restaurante un espacio cerrado, todas estas órdenes y reglas (por el COVID-19) nos estaban limitando grandemente. Pero más allá de la orden ejecutiva, el público se estaba mostrando un poco reacio a estar en un espacio adentro y prefería estar afuera. Viendo esa necesidad, comenzamos con el patio y luego agregamos el ‘rooftop’”, explicó Keyla Meléndez.

Desde que La Patria Restobar abrió sus puertas hace dos años, el concepto siempre fue crear una experiencia 360 para el consumidor con ambientes diferentes a medida que pasara el día. Por eso, durante el mediodía, la protagonista es la cocina y los almuerzos, pero en la noche, el ambiente se transforma y es la barra y los cocteles los que llevan el ritmo.

Tres de los platos más solicitados en La Patria Restobar, macarrones con queso y pollo empanado, aguacate relleno de mahi-mahi en crema de cilantro sobre una cama de arroz mamposteado, y unos "pulled pork sliders". (Enid M. Salgado Mercado)

El nuevo “rooftop” del negocio no intenta imitar ese concepto, sino abonar a crear otro nivel dentro de la experiencia gastronómica. “No buscamos tener el restaurante en un segundo piso”, comentó Keyla, quien explicó que la pandemia, contrario a lo que se pueda pensar, le trajo una nueva clientela que había probado el menú a través de las diversas plataformas de “delivery” y que ahora querían tener la experiencia presencial. El problema es que esos clientes que venían a compartir en familia se encontraban con los otros clientes que ya conocían el espacio y que querían “janguear”.

“Ese cliente te decía baja la música que está muy alta y el otro te decía, qué pasa con el ambiente. Este ‘rooftop’ resuelve ese choque por completo”, abundó Keyla.

Desde aquí arriba, en una barra decorada con losas italianas con diseños de graffiti, se puede disfrutar de un menú adicional, con picadera diferente, aunque los que deseen también pueden escoger entre uno de los exquisitos platos del menú principal, como son los “mac and cheese” que trabajan en diversas versiones, como es el “criollo mac and cheese”, con bacon, amarillitos, salsa de tres quesos, chorizo, “bread crumbs” y cilatro fresco, o el “fried chicken mac and cheese”.

También se puede disfrutar de uno de los deliciosos aguacates rellenos, que varían mensualmente, los “pull pork sliders” o “La Boricua”, una pechuga rellena de amarillo envuelta en tocineta. Todos estos platos son confeccionados por el chef Ángel Torres.

Pero, lo que verdaderamente sorprenderá a muchos de este “rooftop” son sus exclusivos y variados cocteles, como “Boricua en la luna”, que combina el ron Bacardí 8 años con lavanda, o el “Raise of Rum”, que utiliza el mismo licor, pero combinado con macerado de “berries”, jugo de limón y chocolate y “orange bitters”.

“La realidad es que tenemos un menú completo abajo con 40 cocteles y sobre 6 etiquetas de cervezas. Aquí arriba ese menú es un poco más limitado porque está más enfocado en las marcas auspiciadoras, así que es una variedad diferente que nos vas a encontrar abajo”, expresó Gerardo Méndez, quien recordó que el “rooftop” contará con música en vivo cada semana.

Tanto la comida, como los cocteles y la música formarán parte de un perfecto maridaje, y funcionará según la marca que se esté promocionando en el restaurante, durante ese periodo.

Keyla Meléndez y Gerardo Méndez, propietarios de La Patria Restobar. (Enid M. Salgado Mercado)

Keyla Meléndez y Gerardo Méndez, quienes estudiaron mercadeo, publicidad y contabilidad, comenzaron en el negocio gastronómico en el 2018 cuando abrieron en la misma calle O’Neill, The Crust, enfocado en pizzas artesanales. Durante dos años llevaron a cabo esa operación en un “foodtruck”, pero al desarrollar La Patria Restobar movieron la operación al mismo local, por lo que ahora corren ambos negocios en el mismo espacio y comparten un doble menú.

Para Keyla, quien se crió en la industria de los restaurantes, ya que su padre tiene negocio en Morovis, estar entre platos de comida, bebida y comensales es sencillamente el lugar donde se siente en casa. “Es algo que se me da muy natural, me crié en esto, así que este es mi entorno”, confesó.

En el caso de Gerardo, quien es natural de Isabela, señaló que le fascina estar innovando, inventando, pensando en qué puede hacer diferente. Esa pasión es la que lo ha llevado hasta aquí.

La pareja, quien tiene un hijo pequeño, espera poder brindarles a sus clientes una experiencia completa y que vean en La Patria Restobar mucho más que un simple restaurante, sino una alternativa para disfrutar a cualquier hora del día.