Si de variedad de cortes de carnes y platos criollos e internacionales se trata, en el casco urbano de Lajas se puede encontrar “lo mejor de los dos mundos” en un solo lugar.

Tras varios años trabajando en establecimientos en el área suroeste de la isla, Carlos Nazario Ocasio abrió, en 2014, su propio restaurante: The Black Steakhouse & Pizza.

“Era un sueño mío abrir mi propio restaurante, lo cual hice como hobby, pero entonces me quedé aquí. Me decidí quedar en la gastronomía; se convirtió en mi área de trabajo”, contó Nazario Ocasio, quien posee estudios graduados en investigación forense.

El chef, de 43 años, nunca pensó que podría vivir de lo que le apasiona y que su “pasatiempo”, en tan poco tiempo, le obligaría a dar el paso a dirigir su propio establecimiento de comida.

The Black Steakhouse & Pizza, reconocido en Lajas, se caracteriza por sus ricos platos y por sus especiales de almuerzo.

De lunes a sábado, de 11:00 a.m. a 3:00 p.m., ofrecen a los comensales entre siete a nueve opciones para almorzar que van desde sopas, masitas de pollo, carne frita, pechugas a la parrilla, carne guisada, corned beef, mofongos y chuleta frita, todo por un precio que consideran razonable para su clientela.

Dentro de su menú italiano elaboran lasaña, calzones, pastas y más de 15 estilos de pizzas con variedad de ingredientes.

Su menú a la carta incluye arroz mar y tierra y mofongos rellenos de mero, camarones, pulpos y pollo. También, se especializan en cortes como el cowboy steak, tomahawk steak, su famoso ribeye, churrasco y chuleta can can, acompañados de arroz mamposteado, tostones, amarillos, mofongos, ensalada verde u otro complemento de preferencia.

Como acompañantes figuran variedad de cervezas, coctelería, mojitos, piñas coladas, sangría y vinos de países como Estados Unidos, Italia, Argentina y España. Para cerrar con broche de oro, ofrecen a sus comensales postres hechos en casa como el flan de café, de queso, vainilla o coco.

Ingredientes como la calabaza, los pimientos, el cilantro, carne de res, piña y la menta los compra a agricultores y suplidores locales.

“La gente nos busca mucho por la calidad, el sabor y la cantidad que servimos. También, las porciones. Nosotros servimos un poquito más de lo normal”, dijo el lajeño.

El chef también ofrece servicio de catering para actividades privadas.

Planes futuros

Ante la falta de seminarios especializados en cocina en el suroeste del país, Nazario Ocasio proyecta la apertura de una escuela especializada en gastronomía.

“Me voy a retirar un poco de la cocina y voy a dar training, a capacitar y dar seminarios, talleres con especialidad en bandejas de entremeses, cortes finos, bizcochos, postres…”, compartió el chef y propietario del proyecto que aún no tiene fecha de inicio.

El restaurante, ubicado en la 65 de Infantería #5 en Lajas, opera lunes a jueves de 11:00 a.m. a 3:00 p.m., viernes y sábado de 11:00 a.m. a 9:00 p.m., y domingos de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. Para ordenar pueden llamar al 787-899-2706.