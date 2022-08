Un enorme globo blanco se impone en los cielos de Lajas -sin posibilidad de pasar desapercibido- con una misión clara: controlar el trasiego de drogas en esa región.

El aerostato, que se ha convertido en ícono del municipio, mide 208 pies de largo y 69 pies de diámetro, y consta de un Sistema de Radar Aerostático Anclado (TARS, en inglés).

“El aerostato es, básicamente, un globo que tiene un sistema de radar, y es parte de un sistema de radares que existe, no solamente en Puerto Rico, sino en distintas partes de los Estados Unidos. Como Aduana y Patrulla Fronteriza, asumimos la responsabilidad de ocho aerostatos a través de todo Estados Unidos, y el único aerostato que está fuera de los Estados Unidos es el aerostato que está en Lajas. Los otros siete están en la frontera de Estados Unidos con México”, explicó Jeffrey Quiñones, oficial de Asuntos Públicos del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).

Este aerostato, inflado con helio y aire, está atado a una plataforma ubicada en la carretera PR-303. Se encuentra en Puerto Rico desde 1988, cuando la administración del entonces gobernador Rafael Hernández Colón lo trajo al área.

No obstante, la operación del aparato se vio interrumpida en 2011 tras sufrir daños por un evento climatológico. No fue hasta el 2014 cuando se retomó el esfuerzo, entonces bajo la supervisión del CBP.

El sistema de radar aerostático es un aparato que detecta transatlánticos y naves con el fin de controlar el trasiego de drogas. (Xavier García)

En un principio (1988), según Quiñones, el aerostato era operado por la Guardia Nacional Aérea de Puerto Rico, y se estableció como una medida para intervenir con organizaciones que movían sustancias ilegales utilizando aviones pequeños a altitudes bien bajas, “casi como si fueran a aterrizar”. De esa forma, burlaban a las autoridades, apuntó.

“Es una herramienta para poder detectar aviones que vuelan por debajo de la detección de radar, básicamente, lo que se llama ‘aviones que vuelan bajito’ para no ser detectados cruzando la frontera de lo que es Estados Unidos en Puerto Rico. Aquellas entidades internacionales criminales que buscan mover contrabando, que puede ser drogas o puede ser otro tipo de materiales, pues tratan de no ser detectados, en este caso, entrando a Puerto Rico”, dijo el funcionario federal.

A pesar de que este globo aerostático es una herramienta clave para los esfuerzos de las autoridades, tanto locales como federales, no es el único radar con esta capacidad, por lo que Quiñones no pudo precisar cuántas intervenciones se han realizado gracias a este dirigible.

“No necesariamente le atribuimos al aerostato la detección de una intervención en particular porque hay un montón de otros radares en distintas partes en Puerto Rico, en la región e, incluso, en Estados Unidos, que nos permiten identificar cosas que puedan estar en violación a las leyes federales. O sea, que yo no se lo puedo adjudicar al aerostato. El aerostato es uno de ellos, lo que pasa es que el aerostato nos permite una cobertura por debajo de un radar normal”, aclaró Quiñones.

Somos Lajas (El Nuevo Día)

Y, ¿por qué se estableció en Lajas?, preguntó El Nuevo Día.

“La realidad es que uno podría hacer una conjetura, pero no es basada en información real. Lo más probable se utilizó Lajas porque los aviones que venían en los años 80 y principios de los 90 con droga, yo recuerdo que venían y tiraban droga desde el aire en el Valle de Lajas o en áreas de Guánica, en esa sabana que cruza Sabana Grande, Lajas y Guánica”, relató el sangermeño.

Quiñones rechazó, además, que los objetivos del aerostato respondan al estudio de objetos voladores no identificados (ovnis), como apuntan algunas teorías populares, por estar en un terreno contiguo a lo que ha sido denominado por algunos como la “Avenida de los extraterrestres”.

“Eso le pusieron la avenida de los ovnis. El aerostato no está hecho, como la gente piensa, que es para detectar objetos voladores no identificados. No tenemos la pericia para hacer ese tipo de proceso de identificar aviones que no estén identificados”, aclaró el funcionario del CBP.

De paso, advirtió: “Es importante que la gente sepa que, por seguridad, no hay acceso al público en la zona desde donde se alza este emblemático artefacto”.