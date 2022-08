Jorge Luis Rivera Colón no es ilusionista, pero sus piezas artesanales pueden confundir el ojo humano al percibir movimiento en algunos objetos completamente planos, creando un efecto asombroso que cautiva al espectador.

Sus trabajos están hechos en madera torno, un renglón de la artesanía muy difícil de confeccionar y, sin embargo, este lajeño por adopción se deleita en cada obra que nace de su inspiración.

El hombre de 61 años asegura que se enamoró del torno cuando tenía 19 años a través de un taller que tomó con la Administración de Rehabilitación Vocacional en Mayagüez.

“Hice muchas piezas allí. Pero después salí y me interesé por los gabinetes y casi siempre que hacía un gabinete, hacía un pilón y se lo regalaba al cliente. Después me dediqué a los gabinetes y de vez en cuando torneaba un pilón o balaustres. Luego me fui a Estados Unidos, allá estuve 15 años, pero los últimos cinco me interesé por el torno otra vez”, recordó el artesano nacido en la Sultana del Oeste.

“Fue durante la hora de almuerzo en el trabajo en un taller de ebanistería en Nueva Jersey, que me quedé mirando el montón de cantería de madera que estaba allí y cómo se podía usar. Entonces, una voz me dijo: ‘Vete, ponlos uno al lado del otro que van a hacer un cilindro’. Los pegué y se pegaron, el ángulo era 22.5 porque ocho bloques daban el círculo exacto”, confesó.

Fue entonces que Jorge Luis volvió a conectarse con el conocimiento que adquirió en su juventud.

El artesano Jorge Luis Rivera Colón crea en el torno siluetas y patrones atractivos con diversas clases de madera (Suministrada)

“Eran maderas finas que las botaban. A veces hacía muchas piezas y las regalaba para madres en la iglesia metodista. Eran piezas como pilones, cofres pequeños… Entonces, seguí mirando pisos, techos, diseños, hasta el día de hoy, claro, fui modificando las técnicas”, esbozó Rivera, padre de dos hijas que le han dado cuatro nietos.

No obstante, su camino estaba en Puerto Rico a donde regresó para certificarse como artesano. La pasión que entrega en su obra le ha merecido el reconocimiento de individuos e instituciones.

“Formé parte de los artesanos de Plaza Las Américas y me dieron aprobación de Turismo para montar en el Paseo de la Princesa. Me ha ido bien en el poco tiempo que llevo. Hace como dos años, la Compañía de Fomento me hizo un reconocimiento como maestro artesano del torno con el premio Superintendente Choice Award del Morro”, resaltó.

Así elabora jarrones, cofres, pilones, trompos, llaveros, joyería y un sinnúmero de objetos para los que utiliza madera del país, entre estas, majó, maple, eucalipto, caoba y cedro.

“Una pieza grande puede tomarme una semana porque la pega se tarda en secar. Lo primero que hago cuando voy a trabajar es ponerlo en las manos de Dios”, sostuvo al mencionar que además de las artesanías, continúa haciendo gabinetes, muebles, closets y juegos de cuarto.

¿Cómo lo hace?

“Se usa el torno y las gubias para poder dar los cortes y diferentes formas a la pieza. Se usan las dos manos con la cuchilla y uno le da la forma que uno quiere por dentro y por fuera. Hay muchas maneras de tornear donde a veces, el torno está apagado, pero se usa para sostener la pieza”, explicó el hijo de Felipe y Ana Celia.

“Se hacen piezas en espiral, torneados irregulares como el multipunto, ‘twister’ y espiral. Se hacen los segmentados que es uniendo bloques en madera, de diferentes formas y colores, ya sean vasijas, jarrones, bolígrafos, trompos, platos, ‘bowls’, trabajos tridimensionales o de ilusión óptica. Ilusión óptica es que puedes ver que hay un hoyo o muchos hoyitos, pero la pieza es plana”, detalló.

Aclaró que no es el único que realiza estos trabajos, ya que en la Isla existen otras personas representadas mediante la Asociación de Torneros de Madera de Puerto Rico. Sin embargo, muchos no están certificados por la Compañía de Fomento Industrial y otros prefieren mantener sus creaciones fuera de exposiciones.

Jorge Luis Rivera Colón trabaja en el torno algunas piezas asimétricas que llaman la atención por su silueta. (Suministrada)

Desea enseñar a otros

Asimismo, mencionó que, su sueño es levantar un taller para enseñar su oficio a personas con discapacidades físicas.

“Mi sueño es tener un taller para dar clases a personas con discapacidades, que no tienen manos, pero que puedan tornear. Hay personas que le falta un brazo o los dos, hay otros sentados en el sillón de ruedas y no tienen movimiento en las manos y a veces, ni en el cuerpo. Quisiera hacer un taller para personas que no tuvieran las manos”, reveló.

“Es algo que tengo pensado hace tiempo, pero no encuentro quien me ayude porque esas piezas se hacen en un ‘machine shop’. Al trabajar siento pasión y quiero compartir esta felicidad con otros”, concluyó.

Para detalles puede llamar al 787-690-6825.

