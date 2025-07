Des Moines — Iowa se convirtió en el primer estado en eliminar la identidad de género de su código de derechos civiles en virtud de una ley que entró en vigor el martes, lo que significa que los residentes transgénero y no binarios ya no están protegidos contra la discriminación en su trabajo, vivienda y otros aspectos de la vida.

Una retirada sin precedentes de los derechos legales después de casi dos décadas en el código de Iowa deja a los habitantes de Iowa transgénero, no binarios e incluso potencialmente intersexuales más vulnerables ahora de lo que lo estaban antes. Es una doctrina de gobierno ahora ampliamente adoptada por el presidente Donald Trump y los estados liderados por el Partido Republicano a pesar de la opinión médica generalizada de que el sexo y el género se entienden mejor como un espectro que como una definición de uno u otro.

También entraron en vigor el martes las disposiciones del presupuesto de salud y servicios humanos del estado que establecen que los beneficiarios de Medicaid ya no están cubiertos para la cirugía de afirmación de género o la terapia hormonal.

El Capitolio del estado de Iowa se llenó de manifestantes cuando la ley pasó por la legislatura controlada por el Partido Republicano y llegó al escritorio de **Reynolds** en sólo una semana en febrero. Los republicanos de Iowa dijeron que las leyes aprobadas en los últimos años para restringir el uso de baños y vestuarios por parte de los estudiantes transgénero, y su participación en equipos deportivos, no podían coexistir con un código de derechos civiles que incluye protecciones de identidad de género.

Alrededor de dos tercios de los adultos de Estados Unidos creen que si una persona es hombre o mujer está determinado por las características biológicas al nacer, según una encuesta del Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research realizada en mayo. Pero hay menos consenso sobre las políticas dirigidas a personas transgénero y no binarias.