Templo Satánico acusa a funcionarios de Iowa de discriminación religiosa

Fundado en 2013, el Templo Satánico con sede en Salem, Massachusetts, dice que no cree en Satanás, pero se describe a sí mismo como una ‘organización religiosa no teísta’ que aboga por el secularismo. Es independiente de la Iglesia de Satán, que fue fundada en la década de 1960.

La queja hace referencia a una decisión de Steen de negar la solicitud del grupo porque no se permiten materiales obscenos o de violencia en el edificio que regularmente alberga a niños de todas las edades. Steen dijo al grupo que los disfraces que propusieron para el evento incluían palos que podrían ser “usados como armas contra niños” y “posicionan el evento como perjudicial para menores”.

“La simple verdad es que el Estado de Iowa no quiere permitir que los satanistas disfruten del mismo acceso al Capitolio del Estado de Iowa que otras religiones ‘convencionales’, en particular el cristianismo, y en particular durante la temporada navideña”, dice la queja.