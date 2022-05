Justo para recibir el verano llega algo refrescante a Burger King. La variedad de Fruit Frappés suma uno más con el nuevo Exotic Frappé con frutas naturales Campoverde.

El nuevo Exotic Frappé, de particular color rosado, se une a la plataforma de Fruit Frappés que incluyen Strawberry, Strawberry-Banana y Fit & Wellness. Esta última integra la pitaya, la coliflor, la piña y el mangó. Su mezcla provee nutrientes como el hierro, calcio, magnesio, potasio, vitamina A y C.

La coliflor es una importante fuente de fibra y contiene vitamina C y varias del grupo B (tiamina, riboflavina y B6). Además es un alimento rico en potasio y fósforo. La piña destaca su aporte de hidratos de carbono y de bromelina, una enzima que ayuda a la digestión de las proteínas, y potasio, yodo y vitamina C. El mangó también ofrece vitaminas C y E, betacaroteno, niacina, calcio, hierro, magnesio, potasio y es rico en aminoácidos.

PUBLICIDAD

“Contar con productos 100% reales, sin preservantes, colores ni sabores artificiales en nuestro menú es sumamente importante en nuestra oferta para nuestros invitados. Qué mejor que contar con la fruta Grado A de Campoverde para confeccionar nuestros Fruit Frappés. Junto a Campoverde extendemos nuestro compromiso de brindar productos que satisfacen el gusto de todos nuestros invitados que disfrutan opciones saludables y sabrosas”, dijo Daniel Pérez, vicepresidente de mercadeo de Burger King en un comunicado.

“En Campoverde trabajamos con los más altos estándares de frescura y calidad presente. Continuamos ofreciendo junto a Burger King un producto 100% natural, alto en nutrientes, que satisface el gusto por saborear alternativas naturales y nutritivas”, dijo Eldred Resto, “Marketing Manager” de Campoverde.

El Exotic Frappé está disponible en todos los restaurantes Burger King de Puerto Rico.