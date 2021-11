La pasada semana abrió sus puertas en Levittown, Salty House Bar & Grill con un delicioso menú que ofrece los sabores más emblemáticos de Cuba, con un toque de sazón puertorriqueña. Según información suministrada, los visitantes podrán disfrutar sus platos en un acogedor salón comedor atendido personalmente por sus propietarios. Además, ofrecen el servicio carry-out y delivery.

“Yo soy nacido y criado en el sector La Víbora, en La Habana, Cuba, y la pasión por la cocina se la debo a mi madre, a quien cariñosamente le decimos Abi. Fue ella quién me enseñó cómo hacer los frijoles negros, el congrí, el picadillo. Años más tarde, me caso con Carmen, que es puertorriqueña y comienzo a experimentar los sabores de aquí. Recientemente, tras quedar sin empleo y no habiendo una opción de comida cubana en el área, decido estudiar artes culinarias para montar el restaurante”, explicó William Ramos, chef y propietario de Salty.

Los frijoles negos con arroz blanco y yuca en mojo es una de las especialidades de la casa. (Suministrada)

Las especialidades de la casa son el tamal relleno de bacalao y ropa vieja, la gallinita ahumada, rellena de congrí, la vaca frita, el picadillo a la habanera, el mofongo o fufú relleno con su proteína favorita y un calzone a la cubana. Además, ofrecen una variedad de cócteles y deliciosos postres, tales como el bizcocho de piña colada y el cheesecake de guayaba con galletas María.

PUBLICIDAD

Salty House Bar & Grill está ubicado en La Rosaleda II, RF1, calle Acacia en Levittown (frente al Banco Popular) y opera miércoles a sábado de 11:00 am a 9:00 p.m. y los domingos de 11:00 a.m. a 8:00 p.m.

El servicio de delivery se ofrece miércoles a viernes de 11:00 am a 3:00 pm, para órdenes puede comunicarse al (939) 716-0104. Para más información, visita las páginas de Salty House Bar & Grill en Facebook e Instagram.