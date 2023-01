No es un boricua inventando a hacer comida griega, así lo aclara de antemano el empresario puertorriqueño, Alexander Lignos, cuya madre es boricua y su padre es natural de la isla de Santorini. Apenas este mes recién cumple un año de haber establecido el restaurante Opa! Greek Kouzina, en el pueblo de Guaynabo, y a modo de celebración, quiso ampliar y fortalecer su variedad gastronómica con el fin de que los comensales experimenten más acerca de la cultura griega, pero fuera de Grecia.

Su herencia griega la hace extensiva en su patria, no solo para continuar con lo aprendido por su padre -quien fuera fundador de un reconocido restaurante griego hace algunos años-, sino de elevar la experiencia a un nivel más sofisticado. Luego de que su progenitor batallara y sobreviviera a un cáncer de garganta que padeció hace dos años, le cumplió su promesa de abrir este restaurante, que tiene espacio para 45 comensales, incluyendo una terraza al aire libre.

Para lograr esta encomienda, Lignos se unió al chef griego Alexandros Kardasis, quien cuenta con cinco reconocimientos Michelin; de la mano también del chef ejecutivo de OPA!, Fernando Soto, puertorriqueño que tiene sobre 23 años de experiencia; y su mismo padre, para de ese modo crear el menú original.

“Desde los 12 años yo estoy cocinando en el restaurante de comida griega que tenía mi papá. Desde chiquito ustedes comían pavo, yo comía cordero. Ustedes comían lasaña, yo comía musaka. Lo que yo quiero es traer esto a la gastronomía griega y que la gente sepa lo rico que es la comida griega. La comida griega hoy en día está catalogada como la segunda mejor comida del mundo. Italia nos llevan cuatro puntos solamente de delantera. Pero Grecia e Italia siempre han estado peleándose la primera posición en la cocina”, explicó el propietario.

Asimismo, destacó que para este nuevo año la fórmula será la misma en su propuesta, en la que hacen uso de productos locales y haciendo todo “from scratch”, para mantener la frescura y calidad que les ha caracterizado.

Para desarrollar la integración de nuevos platos en la propuesta gastronómica de este espacio, localizado en Palma Real Shopping Center, en los pasados días el chef Kardasis visitó la isla, junto al también socio de Lignos, Nikolas Phillipiddis, uno de los dueños de Katogui Averoff, la casa de los vinos de Opa! y productor del aceite de oliva griego Ena Ena, el cual se utiliza en los platos que se ofrecen. También les acompañó Andreas Giannopoulo, uno de los principales sommelier de Atenas, quien junto Nikolas y Lignos crearon la carta de vinos griegos del restaurante, que por el momento cuentan con 16 etiquetas.

Un ambiente y tamaño acogedor, así como la hospitalidad distintiva de los griegos, le dan vida a Opa!, expresión griega que se escucha a menudo en las celebraciones de vida o incluso hasta cuando se rompe o se cae un plato. Con el color blanco como principal en la decoración, emula lo que sería una taberna moderna griega, dejando atrás la oscuridad característica de las tabernas tradicionales.

Arcadia Dolmades es uno de los aperitivos nuevos, que son unos dolmades de cebolla relleno de carne de cerdo sazonadas con especias griegas, que se presenta junto a un vino de la casa Katoguis, uno de los más tradicionales en Grecia. (Alexis Cedeño)

“Ahora que la gente quiere comer fresco y quiere comer buena comida, estamos en el mejor momento. Nosotros lo que traemos no es la comida típica griega, sino la comida típica de las islas griegas. Cuando tú vas a Santorini, te comes una en ensalada allí, donde el tomate es impresionante. Lo que ofrecemos es la comida ligera griega, no es una comida pesada y es saludable”, aclaró Lignos mientras puso como ejemplo uno de sus platos principales “Psaro -soupa”, que consta de un fricasé de pescado con papas, que se parea perfectamente con un vino proveniente de las isla de Evia, llamado Malagousia.

Mientras se resaltó durante una presentación a los medios de comunicación, que en Grecia se bebe para comer y se come para beber, Nikolas y Andreas conversaron acerca de las propiedades y particularidades de los nuevos vinos griegos, que fueron incorporados a su carta y que se importan de manera exclusiva directamente de Grecia. Entre ellos se encuentran dos vinos espumosos y la representación de las regiones Nemea, Metsovo, las islas de Santorini y Evia. Además, de la región de Nemea ofrecen el Monolithos, un Agiorgitiko, y el Malagousia, de la isla de Evia. Esto, sin dejar de lado los vinos Katoguis, el vino de la casa, que es uno de los vinos más tradicionales en Grecia.

El nuevo plato principal es el Psaro -soupa, que consta de un fricasé de pescado con papas. (Alexis Cedeño)

Según explicaron, el pareo recomendado consiste en tomar vino primero para luego comer el primer bocado de comida, que han sido combinados perfectamente, a lo que después el comensal notará que el tomar del vino le sabrá diferente.

El pareo se pudo experimentar en la presentación de tres de sus aperitivos, un plato principal y un postre. Como nuevos aperitivos ofrece una ensalada de berenjena con tostadas, llamada Melitzano-salata, o una Arcadia Dolmades, unos dolmades de cebolla relleno de carne de cerdo sazonadas con especias griegas. También como nuevo aperitivo, ofrecen la Dipla, que consta de una masa de harina frita rellena de carne molida sazonada al estilo griego con polvo de cocoa y yogur griego. De postre, el Karido- Pie de nueces con mantecado de chocolate y ron de café culmina la experiencia con una explosión exquisita al paladar.

“Aquí lo que te vas a comer es lo más cercano a lo que te vas a comer en las islas griegas, exactamente igual. Además de que tenemos gente como Nikolas y Kardasis, que son gente que están pendientes a lo que estamos haciendo y se aseguran de que nunca perdemos el sazón de Grecia”, indicó el propietario, a la vez que añadió que no descarta ir incluyendo durante el año otros platos al menú para seguir innovando, así como ampliar la variedad de vinos griegos.

También como nuevo aperitivo, ofrecen la Dipla, que consta de una masa de harina frita rellena de carne molida sazonada al estilo griego con polvo de cocoa y yogur griego. (Alexis Cedeño)

Con esta propuesta en marcha, Lignos sigue encaminado en cumplir su propósito de ir cambiando la mentalidad puertorriqueña hacia la gastronomía griega. “El objetivo de nosotros es llevar la cultura griega fuera de Grecia porque la gente piensa en Grecia cuando se va a las islas griegas y se van de vacaciones en pareja, pero no a nivel de que quieran tomarse un vino griego. Ya esa mentalidad en nuestros clientes la hemos ido transformando”, manifestó mientras dijo que, aunque aceptan personas sin reservación, recomiendan que hagan una llamada antes para separar su espacio. Su horario es de martes a jueves de 12:00 m. a 9:00 p.m., los viernes y sábados de 12:00 m. a 10:00 p.m. y los domingos de 1:00 p.m. a 8:00 p.m.