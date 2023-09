La incubadora culinaria Jump All In!, comenzó su segunda generación el pasado mes de junio en el reconocido parque culinario Lote 23 en Santurce, sin embargo, la misma fue presentada oficialmente la semana pasada. El grupo está compuesto por 16 participantes de distintos pueblos de Puerto Rico, algunos con más de una localización en operaciones.

“El propósito de Jump All In! es ofrecer educación empresarial a emprendedores culinarios que desean ampliar sus negocios, ofertas, o simplemente, entender cuán rentable son sus negocios”, indicó Cristina Sumaza, directora ejecutiva del programa. “Nuestro currículo está enfocado en ofrecer destrezas de liderazgo, tales como creación de cultura de servicio, manejo de inventario, estructura de costos y procesos”.

De los 16 nuevos participantes, diez tienen kiosco actualmente en el reconocido parque culinario, Lote 23. “Parte del ofrecimiento de la incubadora es que los participantes pueden tener un kiosco en el parque por un año. Esto les permite probar un mercado nuevo, en el caso de los que ya tienen un local, o arrancar por primera vez en un espacio público”, explicó John Michael Fernández, gerente de Operaciones de la incubadora.

Hamburguers de Come y Calla. (Josian Bruno)

Ya tienen kiosco en Lote 23: BoxLab, concepto de cervezas artesanales de Aguadilla; Pa’l Cilantro, que expone los sabores del Caribe; Míster Flautas, que se especializa en flautas y comida mexicana; GoFresh, restaurante de comida rápida saludable que abrió su tercer local en Lote 23; Come y Calla Hamburgera Creativa, que abre su tercer espacio en el parque con hamburguesas, hot dogs y otros. Deep Dish PR, ofrece deliciosas pizzas estilo Chicago; CRU, abre su segundo espacio en el parque dedicado solo al copeo y cocteles; El Club Mezcal, innovador concepto de tragos a base del licor mexicano; Panismo, expande su panadería comunitaria a Santurce este mes y Postreo Jaus, kiosco especializado en hamburgers de mantecado y quienes participaron en la primera generación de la incubadora.

A la lista de participantes se unen: Mandorle Pasticceria & Panificio, especializada en panes y pastries europeos con sabores tropicales; Cacau Chocolate House, restaurante de Arecibo especializado en platos con chocolate; Casa Sopas, rico concepto de sopas como las “hechas en casa”; The Soup Chef, con presencia en Plaza las Américas; Rica Frita, que fusionan los sabores venezolanos y boricuas en deliciosas frituras; Tasty Lacomba, con sus galletas gigantes a través de su página web y Tacos and Wings, que aún se encuentran en etapa de desarrollo y se especializan en tacos y alitas. Estos seis conceptos participan, por el momento, únicamente en la parte educativa del programa mientras se preparan y analizan si desean explorar el kiosco en Lote 23.

Rafael López, de Pal Cilantro. (Josian Bruno)

“La selección de este grupo no fue fácil para el comité, por calidad y los sabores presentados. Estamos seguros de que contamos con un grupo sólido y con gran potencial”, comentó Yody Luciano, presidenta de BMA Group y miembro del comité de selección. El comité de selección de la segunda generación de Jump All In!, estuvo compuesto por expertos como Mario Pagán, reconocido chef y restauranteur; José ‘Peco’ Suárez, presidente de Blue Host Puerto Rico; Madeline Nieves, de El Mesón Sandwiches y Fernando Sumaza, presidente de West LLC, además de miembros del equipo de la incubadora.

Jump All In! es parte del Programa de Incubadoras y Aceleradoras de Pequeños Negocios del Departamento de la Vivienda y es sub recipiente de los fondos CDBG-DR. Para conocer más de la incubadora o solicitar, puede visitar la página web jumpallinpr.com.