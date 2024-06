Restaurante La Obra Maestra ofrece una nueva propuesta gastronómica en la Perla del Sur

Localizado en el corazón del casco urbano de Ponce , a pasos del Teatro La Perla y del Parque de Bombas, se encuentra un acogedor restaurante que abrió sus puertas el pasado 2 de diciembre de 2023. La Obra Maestra nació de la inquietud y del emprendimiento del chef puertorriqueño José Omar Sánchez, quien ha logrado cumplir uno de sus sueños, aportando no solo a su economía, sino al pueblo que lo vio nacer.

“Esto antes era una bodeguita y estuvo aquí muchísimos años, por lo que necesitaba arreglarse bastante. Todo lo que el público ve aquí, excepto las losetas, lo trabajé yo, incluyendo los anaqueles, las mesas en madera y hasta el tapizado de las sillas, algo que aprendí de mi papá” , indicó Sánchez, quien estudió cocina en la Escuela Hotelera de San Juan. “Además, hemos ido coleccionando libros y hemos reciclado objetos de otros lugares, incluyendo las lámparas. A mí me gusta mucho todo lo que sea clásico y ese era ‘vibe’ que quería tener aquí. Que las personas llegaran, después de un día de trabajo, a desconectarse y relajarse un rato ”.

Alta cocina

Sin embargo, lo más que destaca a este restaurante son sus platos de comida fusión, donde las personas pueden degustar todo tipo de manjar, desde pasta hasta cortes de carne, con el sabor boricua y de otras partes del mundo. Esto incluye, por ejemplo, ñoquis con New York Strip y vegetales; Raviolis de ternera con ñoquis y camarones ; y risotto de calabaza con chuletón (ribeye) y espárragos , entre muchos otros.

“En este restaurante tenemos la particularidad de que no tenemos un menú fijo. Nosotros somos similares a una hostería, por lo que cocinamos con ingredientes frescos diariamente, lo que provoca que el menú varíe dependiendo de lo que haya disponible en esos días”, explicó Sánchez, quien a inicios de su carrera trabajó como vendedor de seguros de vida, pero luego se dio cuenta que lo más que le apasionaba era la cocina. “Ha sido un reto para nosotros este detalle, porque muchas personas necesitan ver un menú extenso para sentirse más cómodos, pero de esta manera no solo garantizamos la calidad de los platos, sino que ayuda a que los clientes no se aburran”.