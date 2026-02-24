Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
GastronomíaRestaurantes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Sembrando raíces”: la nueva apuesta educativa de APUGA para transformar la formación culinaria en Puerto Rico

Este programa se desarrolla mediante alianzas estratégicas con diversas organizaciones

24 de febrero de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
APUGA llegó a un acuerdo con la Fundación Atención Atención. De izquierda a derecha, César Cordero, presidente de Apuga; Madeleine Vázquez, directora ejecutiva de Apuga; el personaje de El Sapo; y Paula Rivera Solanas, directora ejecutiva de la Fundación Atención Atención.
APUGA llegó a un acuerdo con la Fundación Atención Atención. De izquierda a derecha, César Cordero, presidente de Apuga; Madeleine Vázquez, directora ejecutiva de Apuga; el personaje de El Sapo; y Paula Rivera Solanas, directora ejecutiva de la Fundación Atención Atención. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

A veces, para transformar un país, basta con volver a lo básico: a la tierra, al sabor y al orgullo de lo nuestro. Con esto en mente, la Academia Puertorriqueña de Gastronomía (APUGA) impulsa “Sembrando raíces”, un programa que une educación, cultura y sostenibilidad para formar a las próximas generaciones desde sus primeros años hasta la vida universitaria.

RELACIONADAS

APUGA sostiene que el futuro gastronómico del país comienza en la educación. Por ello, ‘Sembrando raíces’ establece conexiones entre las escuelas, la tierra, la cocina y la industria, brindando experiencias que permiten a los estudiantes comprender el valor cultural, social y económico de los alimentos locales y las oportunidades dentro del ecosistema gastronómico.

Este programa se desarrolla mediante alianzas con organizaciones que ya trabajan con comunidades y escuelas públicas en Puerto Rico, entre ellas Fundación Atención Atención, Fundación Operación Éxito y Fundación Cortés. A través de estas colaboraciones, se fortalecen proyectos educativos dirigidos a estudiantes desde Kínder hasta duodécimo grado. APUGA aporta la dimensión gastronómica y sostenible, amplía el alcance de los esfuerzos y crea nuevas oportunidades para beneficiar a más escuelas y comunidades.

Estudiantes y personal de la Escuela Hotelera de San Juan, junto a Madeleine Vázquez, directora ejecutiva de APUGA.
Estudiantes y personal de la Escuela Hotelera de San Juan, junto a Madeleine Vázquez, directora ejecutiva de APUGA. (Suministrada)

En el nivel universitario, APUGA mantiene colaboraciones con instituciones como la Universidad Ana G. Méndez, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Carolina y la Escuela Hotelera de San Juan. Estas alianzas permiten desarrollar experiencias formativas, mentorías y espacios de desarrollo profesional que conectan al estudiantado con chefs, productores, agrónomos y líderes del sector gastronómico.

La organización también se encuentra en conversaciones con otras universidades, dentro y fuera de Puerto Rico, para desarrollar intercambios académicos y profesionales. El propósito es que estudiantes puertorriqueños puedan capacitarse en otros países, mientras que alumnos internacionales visiten la isla para conocer la gastronomía local mediante experiencias educativas.

Varios componentes

Sembrando Raíces integra varios componentes educativos, entre ellos: currículos sobre cultura gastronómica y sostenibilidad; huertos escolares y proyectos “del huerto al plato”; formación en el uso y valorización de ingredientes locales; mentorías con profesionales de la gastronomía; y espacios para fomentar liderazgo, vocación y emprendimiento.

El programa también promueve la participación de organizaciones comunitarias cercanas a las escuelas, creando un modelo colaborativo donde distintos sectores contribuyen activamente a la formación de las próximas generaciones.

“Preservar la identidad cultural también implica educarla. Cuando se invierte en el conocimiento y las destrezas de los niños y jóvenes, se fortalece el talento y las oportunidades que beneficiarán a Puerto Rico a largo plazo”, expresó Madelaine Vázquez, directora ejecutiva de APUGA.

Por su parte, el presidente de la organización, César Cordero, destacó que la gastronomía es una herramienta poderosa de transformación social. “Con ‘Sembrando raíces’ se construye un puente real entre la educación y la industria, asegurando que el talento del futuro tenga las bases, la inspiración y las oportunidades necesarias para desarrollarse”, destacó Cordero.

Como parte de los esfuerzos para sostener y expandir este programa educativo, APUGA celebrará el evento "Bohemia a beneficio de APUGA" el domingo, 1 de marzo, en el restaurante Bohemia Cocina en Movimiento, en Cayey. La velada contará con un menú exclusivo de cinco cursos con maridaje creado por el chef Mariano Sena, y los fondos recaudados se destinarán al programa “Sembrando raíces”.

Para información y boletos, accede a las redes sociales como Facebook e Instagram (@apuga_pr) o comunicarse a info@apugapr.com.

Tags
GastronomíaPuerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 24 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Gastronomía
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: