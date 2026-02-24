“Sembrando raíces”: la nueva apuesta educativa de APUGA para transformar la formación culinaria en Puerto Rico

A veces, para transformar un país, basta con volver a lo básico: a la tierra, al sabor y al orgullo de lo nuestro. Con esto en mente, la Academia Puertorriqueña de Gastronomía (APUGA) impulsa “Sembrando raíces”, un programa que une educación, cultura y sostenibilidad para formar a las próximas generaciones desde sus primeros años hasta la vida universitaria.

APUGA sostiene que el futuro gastronómico del país comienza en la educación. Por ello, ‘Sembrando raíces’ establece conexiones entre las escuelas, la tierra, la cocina y la industria, brindando experiencias que permiten a los estudiantes comprender el valor cultural, social y económico de los alimentos locales y las oportunidades dentro del ecosistema gastronómico.

Este programa se desarrolla mediante alianzas con organizaciones que ya trabajan con comunidades y escuelas públicas en Puerto Rico, entre ellas Fundación Atención Atención, Fundación Operación Éxito y Fundación Cortés. A través de estas colaboraciones, se fortalecen proyectos educativos dirigidos a estudiantes desde Kínder hasta duodécimo grado. APUGA aporta la dimensión gastronómica y sostenible, amplía el alcance de los esfuerzos y crea nuevas oportunidades para beneficiar a más escuelas y comunidades.

Estudiantes y personal de la Escuela Hotelera de San Juan, junto a Madeleine Vázquez, directora ejecutiva de APUGA. (Suministrada)

En el nivel universitario, APUGA mantiene colaboraciones con instituciones como la Universidad Ana G. Méndez, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Carolina y la Escuela Hotelera de San Juan. Estas alianzas permiten desarrollar experiencias formativas, mentorías y espacios de desarrollo profesional que conectan al estudiantado con chefs, productores, agrónomos y líderes del sector gastronómico.

La organización también se encuentra en conversaciones con otras universidades, dentro y fuera de Puerto Rico, para desarrollar intercambios académicos y profesionales. El propósito es que estudiantes puertorriqueños puedan capacitarse en otros países, mientras que alumnos internacionales visiten la isla para conocer la gastronomía local mediante experiencias educativas.

Varios componentes

Sembrando Raíces integra varios componentes educativos, entre ellos: currículos sobre cultura gastronómica y sostenibilidad; huertos escolares y proyectos “del huerto al plato”; formación en el uso y valorización de ingredientes locales; mentorías con profesionales de la gastronomía; y espacios para fomentar liderazgo, vocación y emprendimiento.

El programa también promueve la participación de organizaciones comunitarias cercanas a las escuelas, creando un modelo colaborativo donde distintos sectores contribuyen activamente a la formación de las próximas generaciones.

“Preservar la identidad cultural también implica educarla. Cuando se invierte en el conocimiento y las destrezas de los niños y jóvenes, se fortalece el talento y las oportunidades que beneficiarán a Puerto Rico a largo plazo”, expresó Madelaine Vázquez, directora ejecutiva de APUGA.

Por su parte, el presidente de la organización, César Cordero, destacó que la gastronomía es una herramienta poderosa de transformación social. “Con ‘Sembrando raíces’ se construye un puente real entre la educación y la industria, asegurando que el talento del futuro tenga las bases, la inspiración y las oportunidades necesarias para desarrollarse”, destacó Cordero.

Como parte de los esfuerzos para sostener y expandir este programa educativo, APUGA celebrará el evento "Bohemia a beneficio de APUGA" el domingo, 1 de marzo, en el restaurante Bohemia Cocina en Movimiento, en Cayey. La velada contará con un menú exclusivo de cinco cursos con maridaje creado por el chef Mariano Sena, y los fondos recaudados se destinarán al programa “Sembrando raíces”.