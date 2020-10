Xavier Pacheco, Raúl Correa y René Marichal son como una obra de teatro en tres actos, una composición musical en tres movimientos o un menú de tres cursos; en cualquiera de estos escenarios las partes gozan de individualidad, pero el conjunto hace que la experiencia sea más rica.

Estos tres chefs han logrado armonizar sus talentos, apoyándose entre ellos, para echar hacia adelante una de las apuestas más francas y auténticas del panorama gastronómico local. Bacoa Finca y Fogón, en Juncos, es un espacio rodeado de naturaleza en el que se respira tradición, campo y respeto. Nos juntamos con el trío, vía digital, para conversar sobre el oficio, los proyectos, aciertos y desafíos que enfrentan, como les ocurre a casi todos en el mundo de la hostelería.

Respeto a la tierra

“Hablar de que un cien por ciento de lo que utilizamos para la elaboración de nuestros platos es de nuestra finca no es real. Estamos en proceso de seguir sembrando, pero este es un trabajo cuesta arriba. Eso sí, trabajamos mano a mano con agricultores, pescadores, criadores de animales para que cosechen, pesquen y críen para nosotros”, asegura Xavier Pacheco quien es el encargado de la compra de la materia prima que se utiliza en Bacoa.

Se puede decir que la raíz de esta unión se plantó en paralelo a la conexión con agricultores locales que con cuidado han ido cultivando.

“Soy el ‘rookie’ y bien friebrú, yo seguía a Xavi y a Raúl. Me encantaba lo que hacían y quería conocerlos mejor. De ahí comenzó a desarrollarse una amistad. Empezamos a recorrer la Isla y a conocer fincas. Los lunes, que es el viernes de los chefs, nos reuníamos en una finca en Manatí que se llama el Guacao. Cocinábamos, sin mayores pretensiones ni objetivo, lo hacíamos para nosotros. Hasta que un día decidimos tener un negocio propio de los tres”, cuenta René Marichal encargado de la parte administrativa del restaurante.

“Guacao fue nuestro ‘training camp’, es el resumen de lo que comenzó como un sueño, pero que ahora es una realidad”, abunda Xavier.

Sin temor a equivocarse, declara que fueron ellos de los primeros en favorecer el producto local como ingrediente de trabajo principal para sus guisos.

“Creamos una fiebre para patrocinar el producto local. Con ese ñeñeñé logramos que se desarrollaran fincas y los agricultores echaran pa' lante. Ahora se ha convertido en un negocio supersólido y ya te llegan estos productos hasta las casas”.

Sobre este esfuerzo de dar a conocer lo que se cultiva en nuestra tierra, el tercero de los chefs entrevistados, Raúl Correa, nos dice: “Las redes sociales han contribuido mucho a ese interés por lo local. Muchas veces subo algo a las redes -yo soy quien me ocupo de esto-, y la gente pregunta: ¿De dónde son esos plátanos? Y eso fue despertando el interés por los productos de nuestra tierra. Naturalmente, Alfredo Ayala rompió esquemas y fue quien comenzó a darle importancia a nuestras cosas”.

Dip de calabaza, pan focaccia, dip de remolacha, bacalaítos y en el centro, la bebida GuanaBacoa. (ELNUEVODIA.COM)

El menú

Aunque cada uno tiene una función, al final los une la cocina y unas ansias tremendas de hacer cosas nuevas y diferentes con buen sabor utilizando productos de proximidad para garantizar la frescura de lo que se elabora. La carta en Bacoa se ajusta a lo que se consigue en el mercado. Hay algunos platillos que se repiten con frecuencia porque es más fácil conseguir el producto, pero hay otros que dependen completamente de lo que consiguen.

Raúl describe la apuesta de la siguiente manera: “El menú transita según lo que hay. A veces tengo ganas de preparar un cordero, pero no lo consigo así que tengo que pensar en otra posibilidad. Con la pesca nos pasa mucho”.

“El menú está clasificado por categorías que se mantienen, lo que cambia es lo que se ofrece dentro de la estructura. Hay cosas que las vas a encontrar siempre como las frituritas, la calabaza asada o los pepinillos encurtidos. Lo demás cambia”, abunda René.

“Lo más lindo es que cocinamos de verdad. El 90 por ciento lo hacemos en la casa. No cultivamos el arroz porque no podemos, pero aquí se hacen los panes, los caldos, todo se hace aquí. Trabajamos todos los días. La gente piensa que porque abrimos cuatro días los otros no hacemos nada y para mantener la estructura de un negocio como este hay que trabajar todos los días”, asegura Xavier, mientras se disculpa porque tiene que atender a un proveedor.

Toma la línea de pensamiento Raúl: “Eso es así. Estamos todo el tiempo trabajando. Los tres somos chefs y compartimos el mismo conocimiento y siempre estamos buscando renovarnos. Incluso hay cosas que son de las constantes en el menú como las alcapurrias, pero un día llegamos y hacemos un ‘brainstorming’ entre nosotros y le damos un giro al plato y lo hacemos novedoso. Semanalmente tenemos algo nuevo. Hasta los tragos varían”.

¿Y cómo funcionan estas tres mentes creativas juntas a la hora de diseñar una propuesta?

En esta cocina no hay espacio para egos ni para divismos. Todo intercambio se da desde el respeto y la admiración mutua. Cada uno interviene y aporta para conseguir esa receta que les agrade a los tres.

Marichal abunda: “Se da de una manera bien orgánica. Raúl quiere hacer un cordero y de ese capricho los tres vamos aportando para lograr un plato balanceado. Vamos disectando el plato, le falta esto, le falta lo otro y así vamos cada uno dando nuestro toque hasta llegar al punto”.

“Llevo muchos años en la industria a puño y a bofetá, he tenido que aprender a aceptar con humildad el talento de los otros. Solo así se puede correr un negocio saludable”, declara Xavier.

En cambio, lamentan que no siempre el comensal entiende la complejidad y dinámica de un establecimiento como este, que no solo se maneja desde el fogón.

“La gente no entiende todo lo que hay detrás de un plato y más en una época como esta que todo está tan complicado. La perfección está de moda y algunas personas no entienden que la cocina transita. Hay muchos elemento que influyen, por ejemplo, los cambios climatológicos. Si llueve, el sabor del cilantro cambia”, cuenta Xavier

A este pensamiento Raúl añade: “Yo soy el que manejo las redes sociales y a veces veo comentarios que son críticas constructivas y no me molestan, pero hay veces que ponen cosas que no están en nuestro control como ‘estaba lloviendo’. Si vas a un restaurante y tienes un comentario, exprésalo en el momento y dale la oportunidad al restaurante para que resuelva. Si son dueños responsables lo van a hacer con gusto”.

El ya famoso “Arroz Jaquita”, un manposteado con morcilla, longaniza, carne ahumada y aioli, acompañado de un huevo frito. (ELNUEVODIA.COM)

La gastronomía en tiempos de pandemia

Por ser al aire libre, Bacoa tiene una ventaja sobre muchos otros negocios. Sin embargo, han realizado ajustes a su operación y espacio para poder cumplir con las medidas de seguridad necesarias. De boca de ellos escuchamos dos planteamientos que se reiteran cada vez que conversamos con alguien del mundo de la hostelería: “Hay que reinventarse”. y “Es tiempo de sobrevivir y mantenerse en pie, no de hacer dinero”.

“Uno no puede aferrarse a conceptos ni propuestas. Hay que estar abierto a evolucionar”, nos dice René.

Para Xavier es importante que la gente los siga apoyando. “Necesitamos que la gente siga apostando por nosotros y por los negocios locales”.

“Nosotros empleamos alrededor de 50 personas y necesitamos del público para poder mantener la operación. Estamos haciendo un buen trabajo de seguridad. Además, tenemos una plataforma de reservas que hace ‘spacing’, que ayuda a sentar a la gente para que se sientan seguros. Lo que nos matan es los ‘no show’. En Estados Unidos y Europa si tú no cancelas una reservación se te cobra una penalidad. Creo que si todos los dueños de restaurantes nos ponemos de acuerdo podríamos hacer algo con este tema que nos perjudica a todos”, sugiere Raúl.

Respeto al oficio y al alimento

La conversación cierra con la misma línea de pensamiento con la que comenzamos. Las raíces de este triunvirato están muy arraigadas a ese sentido de pertenencia que les da haber atendido y mimado lo que les regala la tierra. Por eso, cuando René les mostró a Raúl y a Xavier el espacio que ahora ocupan, vieron con claridad que ahí era que estaba el terreno para su proyecto. Un lugar en el que prevaleciera la solidaridad y se enalteciera nuestra cultura del buen comer.

“Lo vimos claro. Este era el espacio para lo que queríamos hacer. Un lugar que nos permitiera crear una cocina más rústica que la de un ‘fine dining’, pero igual de elaborada y pensada. A nosotros nos gusta compartir lo que hacemos y descubrimos. Como dice René: compartimos, no competimos”, acota Xavier.

“¡Aquí hay sabor!”, concluye René.

Calabaza asada con ricotta de nueces y reducción de tamarindo (ELNUEVODIA.COM)

En detalle

Bacoa Finca + Fogón está localizado en carretera 31, km 22, Juncos.

Para reservas resy.com/link?venue_id=9797 o si desea ordenar para llevar puede hacerlo por [email protected] o llamando al 787-244-7748.

Abren de jueves a domingo de 11:30 a.m. a 9:00 p.m.

Para más información visita bacoapr.com

Xavier, René y Raúl han organizado varios eventos para dejarles saber a su público que están operando y ofreciendo lo mejor de su creatividad. Los detalles sobre los mismos los darán a conocer en la página web del restaurante.