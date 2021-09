Pasados los momentos más difíciles de la pandemia y de cara a los últimos meses del año en los que el calendario se va llenando de celebraciones, el hotel Condado Vanderbilt se ha armado de un equipo culinario de lujo, capitaneado por el chef ejecutivo Juan José Cuevas, en el que se siente la combinación de la pasión de la juventud con el conocimiento, el bagaje y la experiencia, pero sobre todo, el deseo de seducir, sorprender y complacer a todos los comensales que se sienten a la mesa de los diversos restaurantes y eventos que ofrece esta prestigiosa hospedería sanjuanera.

SAL! asistió a la presentación oficial de este equipo, el cual confeccionó para la prensa una selección de sus nuevas ofertas para los restaurantes 1919, Ola Ocean Front Bistro, Tacos & Tequila, así como la sección de banquetes del Vanderbilt, y solo se puede decir que fue una experiencia sublime en cuando a innovación, combinación acertada de ingredientes, sabores y texturas, así como de la presentación de cada manjar.

Para mayor motivo de orgullo este equipo renovado está compuesto por talento puertorriqueño que ha aunado experiencias enriquecedoras tanto a nivel local como internacional,

En el restaurante 1919, el Chef Cuevas labora junto a la Chef Carol Reyes, quien se desempeña como Sous Chef desde el 2012 y tiene a cargo las estaciones de carnes y pescados.

En representación de la alta cocina del restaurante 1919, el Chef Cuevas, quien dirige la cocina del Vanderbilt desde el 2011, y la Chef Reyes trajeron a la mesa dos exquisitos platos del menú; cartucho local con berenjena local caramelizada, yuzu, miso y caldo de coco; y salmón Ora King confitado con farro orgánico, calabaza local, zetas Hana Donko Shiitake y jugo de curry rojo.

Alejandro Alicea Rodríguez, quien se declara un apasionado de las artes culinarias y es egresadode la Escuela de Hotelería y Artes Culinarias de Carolina, Puerto Rico, es el Chef de Ola Ocean Front Bistro. En este se destacan sabores de la cocina puertorriqueña que Chef Alicea Rodríguez presentó a través de tartines con pimientos marinados, ibérico crujiente y pesto de hierbas; y pulpo a la plancha con polenta de coco, espinacas, piñones y pasas.

El chef de Tacos & Tequila es, José Álvarez Collazo sirvió tres opciones de la carta; Aguachile de vieiras con aguacate, chile serrano y cebolla morada.

El chef de Tacos & Tequila es, José Álvarez Collazo sirvió tres opciones de la carta; Aguachile de vieiras con aguacate, chile serrano y cebolla morada; tacos de carnitas con salsa verde cruda, chicharrón, cebolla y cilantro; y rib eye con salsas de la casa, refrito, cebollas, cilantro, lima y tortillas. En el caso de eventos y actividades que se llevan a cabo en Condado Vanderbilt, es Emmanuel Oliveras, Chef de Banquetes, el encargado. Como plato representativo de los banquetes que se realizan en Condado Vanderbilt, el Chef Oliveras, natural de Bayamón, sirvió arroz de la montaña; una paella criolla con longaniza, morcilla, sofrito y garbanzos.

Tarta de blueberries, uno de los muchos postres que se sirven en el hotel Condado Vanderbilt.

Héctor Llompart, Chef pastelero, se integró al equipo de Condado Vanderbilt en diciembre de 2020, con la emoción de regresar a su tierra y tener el privilegio de trabajar en una auténtica institución de la hospitalidad y la gastronomía de alto nivel en Puerto Rico. Llompart natural de Guaynabo, cuenta con una carrera notable en la hotelería de lujo, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, y presentó una amplia selección de posteres algunos de recién adición en el menú.

Más sobre los chefs

El Chef Juan José Cuevas ha sido premiado con varias estrellas Michelin, es natural de Puerto Ricoy graduado con honores del Culinary Institute of America. Cuevas comenzó su carrera en 1995,trabajando para el restaurante de tres estrellas Michelin, Arkelaŕe en San Sebastián, España. Ha trabajado para los Chefs Sylvain Portay (The Dining Room), Alain Ducasse (Alain Ducasse at the EssexHouse), Santi Santamaría (El Raco de Can Fabes), Christian Delouvrier (Lespinasse), Dan Barber(Blue Hill) y Ed Brown (81). En este último, obtuvo una estrella Michelin en su primer año. En el 2009, Juan José fue galardonado Chef de l’ Avenir, (Chef del Futuro) por la Academia Internacionalde Gastronomía. Luego de muchos años perfeccionando su técnica, adquiriendo experienciasculinarias junto a algunos de los mejores chefs del mundo y desarrollando su estilo culinario, JuanJosé regresó a Puerto Rico en el 2011 para ejercer como Chef Ejecutivo del Hotel Condado Vanderbilt, donde tiene a cargo la supervisión y creación de menús para Tacos & Tequila, Ola Ocean Front Bistro, Banquetes y el restaurante insignia de la propiedad,1919.

La Chef Carol Reyes comenzó sus estudios en cocina haciendo una certificación en Artes Culinarias en la Universidad del Este en el 2002, para luego trasladarse a Nueva York a continuar estudios en The Culinary Institute of America, de donde posee un Grado Asociado en Estudios Ocupacionales y un Bachillerato de Estudios Profesionales en Gerencia de Artes Culinarias. En el 2004 realizó un internado como Chef DePartie en el DB Bistro Modern de Nueva York. A partir del 2007 trabaja como instructora de educación continua en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Carolina. También trabajó una temporada como Sous Chef en CRU Carpaccio Bar, también en Carolina. Durante cinco años, hasta el 2012, trabajó como cocinera en Bodegas Compostela, en San Juan, donde estaba a cargo principalmente de los aperitivos, ensaladas y postres. En el 2018, Chef Reyes fue seleccionada para participar del Programa de adiestramiento en gastronomía española en el Basque Culinary Center en San Sebastián, España.

Chef Alejandro Alicea Rodríguez, quien se declara un apasionado de las artes culinarias y es egresado de la Escuela de Hotelería y Artes Culinarias de Carolina, Puerto Rico, es el Chef de Ola Ocean Front Bistro. Su carrera recoge experiencias como Sous Chef de La Concha Resort por diez años, y como socio de negocios y chef de Altamar Restaurant & Alacena Bistro and Marketplace, con locales en Condado, Caguas y Fajardo, Puerto Rico.

Al frente de Tacos & Tequila está Chef José Álvarez Collazo, quien cuenta con una amplia experiencia como Sous Chef en restaurantes de la ciudad de Nueva York como Ferris en el Made Hotel; North End Grill donde dirigió a sobre 35 cocineros en la confección de un menú franco-americano; y Alder, donde trabajó en la técnica de cocina molecular bajo la tutela de Wylie Dufresne. Además, también en Nueva York, fue Chef de Cuisine de Claro, un restaurante especializado en comida de Oaxaca que ostenta una estrella Michelin; y en NOLA Gastropub, en Buenos Aires, Argentina, e lprimer restaurante de comida Cajun en la ciudad suramericana, donde además colaboró en su apertura.

En el caso de eventos y actividades que se llevan a cabo en Condado Vanderbilt, es Chef Emmanuel Oliveras, Chef de Banquetes, el encargado. Nacido y criado en Bayamón, Puerto Rico, Emmanuel trabajó en cocinas desde muy joven, lo que le ayudó a encontrar su vocación. Estudió Artes Culinarias en la Universidad del Este, desde donde sale a trabajar en el Sheraton Old San Juan Hotel bajo la dirección del Chef Israel Calderón, mientras labora también con el grupo de restaurantes OOF! Posteriormente, se desempeña como Sous Chef en La Concha Resort bajo la dirección de la Chef Jeannette Berrios. En 2018, trabajó en dos de los más reconocidos restaurantes de Nueva York, Le Bernardin, junto al Chef Eric Ripert y Gramercy Tavern con el Chef Michael Anthony.

Chef Héctor Llompart, Chef Pastelero, se integró al equipo de Condado Vanderbilt en diciembre de 2020. Llompart, natural de Guaynabo, se formó profesionalmente en la Escuela Hotelera de San Juan, y cuenta con una carrera notable en la hotelería de lujo, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Hasta el 2017, Llompart se desempeñó como chef pastelero en el prestigioso Ritz Carlton Reserve Dorado Beach, en donde colaboró con personalidades de la gastronomía de la talla de José Andrés, Eric Ripert y el fenecido Anthony Bourdain. En el 2018 se trasladóa Miami, Florida, en donde se unió al equipo de José Andrés, de Bazaar Mar at SLS Brickell Miami, y posteriormente con el chef ejecutivo Aaron Brooks del Four Seasons Miami como chef de pastelería. Previamente trabajó de la mano de reconocidos chefs de establecimientos prestigiosos, tales como Xavier Solomon, The Ritz-Carlton Half Moon Bay, en California, y Laurent Tourondel, BLT at Ritz Carlton Isla Verde.