Con una cena y degustación especial se rindió homenaje a los sabores y al gusto único del whisky The Macallan en un evento efectuado en el restaurante Iguanas Cocina Puertorriqueña, en el Wyndham Grand Rio Mar Puerto Rico Golf & Beach Resort. El renombrado whisky fue el acompañante de exquisitas creaciones de Jorge Cátala, chef del restaurante y Ramón Carrillo, chef ejecutivo de la propiedad, en el restaurante más popular de la hospedería. Los platos fueron preparados exclusivamente para el evento y con el fin de resaltar las cualidades del licor.

Durante la cena se degustaron cuatro versiones de The Macallan, cada una pareada con un curso distinto.

De aperitivo se ofrecieron frutos del mar como caviar de ostras, pulpo español, scampi de camarones, vieiras, lubina ahumada, salsa de alcaparras y emulsión de trufas, pareados con The Macallan Triple Cask 12 años.

Como segundo plato se ofreció codorniz con gnoccis de remolacha salteada, con azafrán, pimienta, queso pecorino, jamón ibérico y vegetales. Se acompañó con The Macallan Triple Cask 15 años.

El tercer curso consistió de ternera con coles de bruselas moradas, glaseado de médula ósea, paté de setas silvestres y espuma de queso stilton, ingeniosamente pareado con The Macallan Triple Cask 18 años.

El postre fue una combinación de varias tentaciones: gelato de trufas, salsa de caramelo, devil’s cake y lemonchello con The Macallan y chocolate oscuro, que estuvo bien acompañado con The Macallan Rare Cask.

“La velada fue un encuentro de gustos exquisitos y una oportunidad especial de disfrutar del sofisticado whisky, explorando sus atributos como pareo de platos que fueron diseñados para saborearlos en conjunto. A través de la oferta gastronómica de nuestros restaurantes y con este tipo de eventos especiales a lo largo del año, estamos celebrando los sabores de la Isla y ofreciendo experiencias culinarias memorables para huéspedes y visitantes”, indicó Nils Stolzlechner, gerente general de Wyndham Grand Rio Mar Puerto Rico Golf & Beach Resort.

A pocos años de haberse introducido al mercado puertorriqueño, The Macallan se ha convertido en una de las marcas predilectas de los amantes del whisky en la Isla. The Macallan se le conoce como la gran experiencia de lujo en lo que a whisky se refiere. Se distingue por ser una línea de whiskies fiel a sus raíces. Se elaboran con malta y se añejan en barricas de roble español curadas con jerez, las cuales aportan aromas y sabores de naranjas con chocolate, frutas secas y especias. También utilizan barricas de roble americano que añaden notas de cítricos dulces, especias suaves, vainilla y ligeros aromas y sabores de roble.

Durante la cena se degustó el whisky The Macallan Triple Cask de 12, 15 y 18 años en barrica, así como la edición especial Rare Cask.

“Cada expresión de la gama de The Macallan Triple Cask combina tres diferentes barricas para lograr un whisky complejo y sutil que se intensifica en cada versión de mayor edad. Los Chefs Cátala y Carrillo han logrado una experiencia culinaria de excelencia con la gama, culminando con la gran madurez y elegancia de The Macallan Rare Cask”, dijo Joe Cabassa, embajador regional de la marca, quien guió a los invitados a la cena con su detallada descripción del método con el que se elabora cada expresión de The Macallan y la gama de sabores y aromas que evocan.

La cena especial marcó el inicio de una colaboración entre The Macallan y el restaurante que permitirá tener disponible este portafolio en el menú regular para el disfrute de todos los comensales que lo visiten. Iguanas Cocina Puertorriqueña es un restaurante emblemático del Wyndham Grand Rio Mar. Ubicado en el Rio Mar Country Club, entre los campos de golf de la hospedería, ofrece los sabores típicos de la comida puertorriqueña en creativas combinaciones.

Según se dio a conocer durante la cena, este año la hospedería se apresta a conmemorar sus 25 años con distintos eventos, que incluyen nuevas experiencias culinarias, entretenimiento y ofertas para huéspedes.