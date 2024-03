Un viaje culinario por el barrio Polanco, en Ciudad de México: desde el “fine dining” hasta la experiencia de tacos callejeros

Quintonil: donde la tradición se encuentra con la creatividad

Les advierto que no es económico, pero la perfecta fusión de ingredientes tradicionales mexicanos con técnicas culinarias vanguardistas valen la pena. El menú de degustación en Quintonil es un viaje a través de 10 platillos de temporada que culminan en una experiencia gastronómica encantadora.

Nunca imaginé que me comería un postre con caviar, pero es una obra maestra inesperada, que yuxtapone la suavidad y cremosidad de la crème fraîche con la salinidad del caviar. Honestamente, fue un momento culinario inolvidable.

Aúna: un paraíso gastronómico más allá de Quintonil

Sin embargo, el postre, un flan caramelizado de parcha, fue la verdadera estrella de la noche. Se sirve con una galleta de xoconostle, una fruta de cactus agria similar a una pera espinosa. Triturar la galleta y saborearla con el flan de parcha fue una experiencia espectacular que no deben perderse. Aúna es una joya culinaria con creatividad en cada plato, aunque algunos platos principales pueden ser inconsistentes. No obstante, es una experiencia que no debes perderte.