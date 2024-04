Es bastante común que aquellas personas que están a punto de comer un helado orgánico, piensen que estará probando algo desabrido o que tendrá un sabor raro. Sin embargo, todo el que visita la heladería puertorriqueña Vía Láctea Scoop Shop, localizada en Santurce, y prueba cualquiera de los sabores que allí ofrecen, cambia de parecer con tan solo meterse la cuchara en la boca. La explosión de sabores en el paladar que producen estos helados es verdaderamente impresionante.

“Vía Láctea es el primer ‘scoop shop’ vegano en la isla, lo que quiere decir que es una heladería común y corriente, pero donde los ingredientes que se utilizan son a base de plantas”, explicó Lorivie Alicea, fundadora y codueña de Vía Láctea Scoop Shop. “Ofrecemos todo lo que encontrarías en una heladería regular como batidas, pastelería ‘a la mode’, sándwiches de mantecado, helados en bolita servidos en vasitos o en conos, entre otros. Ha sido muy bien acogido al público, especialmente porque hay personas que padecen de alguna alergia, alguna intolerancia como a la lactosa, por ejemplo, y que pueden disfrutar un helado súper cremoso sin que les haga daño”.

PUBLICIDAD

De hecho, según explicó la empresaria, uno de los momentos que más disfruta de su trabajo es cuando le da a probar los helados por primera vez a las personas. “Aquí recibimos muchas personas que vienen por primera vez que al probar los helados se sorprenden que son veganos, que no tienen lácteos y que algunos son ‘gluten free’, pero que saben espectaculares y es toda una experiencia”, añadió Alicea, quien abrió el negocio en Santurce en 2022, junto a su socio, Reinaldo Sánchez. “Usualmente, lo que vas a ver aquí son personas que quieren comer helado bueno y no necesariamente tienen que tener alergia o una dieta en particular, pero llegan porque saben bien ricos”.

Heladería vegana escala a gran sitial en la gastronomía boricua Vía Láctea forma parte de los proyectos locales que están nominados al prestigioso premio de la Fundación James Beard.

Entre los sabores más populares que ofrecen está el VCBB (Vegan Chocolate Brownie Bliss), el sorbet de parcha, el helado de pistacho y almendra, el helado de nuez ‘praline’, helado de guava panetela, helado de bizcocho de zanahoria, y Vivir Soñando, que tiene mandarina, coco y vainilla, entre otros sabores. Alicea y Sánchez ya hacían helados en 2016 como una manera de ganar dinero por el lado, y muchos de los que todavía se venden, comenzaron en esa época.

Uno de los sabores emblemáticos de Vía Láctea se llama Home Planet, que está inspirado en los colores y texturas del planeta Tierra y que está confeccionado utilizando una flor azul llamada Butterfly Pea, así como bizcocho y galletas de matcha, un té verde. Además de eso, otro detalle que distingue a esta heladería son sus conos color negro, hecho a base de carbón activado y que es ‘gluten free’. Este cono tiene un sabor a cono regular, pero es más crujiente al morderse. Aparte de que la combinación de los colores de los helados con el negro del cono luce espectacular, según explicó Alicea.

PUBLICIDAD

Entre los sabores más populares que ofrecen está el VCBB, el sorbet de parcha, el helado de pistacho y almendra, el helado de nuez ‘praline’, helado de guava panetela, helado de bizcocho de zanahoria, y Vivir Soñando. (Josian Bruno/GFR MEDIA)

“Siempre tenemos helados con ingredientes locales, ya sea parcha, café, limoncillo y coco, entre otros. Todo depende de la temporada, lo que la tierra ofrezca y lo que está óptimo para utilizarse”, añadió la empresaria al destacar que la temporada de mandarina este año en la isla fue bastante corto, por lo que el producto que ofrecen actualmente estará disponible mientras dure. “A esos les llamamos sabores fugaces. Es una dinámica bien bonita, porque hace que esos sabores sean efímeros, particulares y especiales”.

Premios James Beard

El buen trabajo realizado en el poco tiempo que llevan localizados en la avenida Ponce de León #1353, los ayudó a que fueran nominados como semifinalistas en la categoría “Panadería excepcional” en los James Beard Awards de 2024, un logro que no ha sido pasado por alto por Alicea ni por los clientes del negocio. De hecho, es el primer negocio de Puerto Rico que es nominado en esa categoría.

Lorivie Alicea, fundó junto a Reinaldo Sánchez la heladería Vía Láctea Scoop Shop. (Josian Bruno/GFR MEDIA)

“Ha sido como un sueño, realmente. Es algo que desde joven había visto cómo los grandes chefs son nominados a estos premios y que se menciona nuestro proyecto en esta exclusiva lista de este prestigioso premio, es algo impresionante”, destacó la joven, que estudió diseño industrial en la Escuela de Artes Plásticas del Viejo San Juan. “No solo estamos poniendo el nombre del negocio en alto, sino también el de Puerto Rico. Esto se da gracias a todo ese esfuerzo y trabajado que hemos realizado, y estamos viendo estos frutos tan bonitos. Siento que estamos haciendo lo correcto y que vamos por el camino correcto”.

PUBLICIDAD

Vía Láctea Scoop Shop está localizo dentro del edificio Angelina, un pequeño centro comercial con negocios de empresarios locales, como salón de belleza, cafetería, venta de ropa y centro de masajes, entre otros. La tienda abre de lunes a sábado, de 1:00 a 7:00 p.m., y los domingos, de 2:00 a 8:00 p.m. Los clientes pueden ordenar a través de la página web www.vialacteapr.com las pintas congeladas con los sabores más populares, sándwiches de helado y bizcochos de helado, y recogerlo en el taller de la empresa, localizado en Cupey, muy cerca de Galería Pacífico.

Expansión en Connecticut

Dentro de los próximos meses, Alicea y su socio abrirán un nuevo local bastante lejos de Santurce, en New Haven, Connecticut, algo que tiene a ambos muy ocupados. “New Haven es una ciudad particularmente llena de muchas personas de diferentes partes del mundo, porque está la prestigiosa Universidad de Yale”, mencionó la empresaria al destacar que la propia universidad ofrece ayudas a empresarios locales, llamada The Shops at Yale, que brinda apoyo a negocios y ‘startups’.

Diariamente, Vía Láctea Scoop Shop recibe visitantes que van a disfrutar de sus deliciosos helados. (Josian Bruno/GFR MEDIA)

“Fue una súper oportunidad, porque Reinaldo quería hacer su vida con su pareja, que vive allá, por lo que aprovechó, se mudó y empezó el proyecto allá. Nos aprobaron ser parte del mismo y ya tenemos la llave del local. Estamos empezando el proyecto ahora en abril y esperamos abrir antes de que termine el 2024″, señaló la joven. “Va a ser mismo concepto que acá, pero allá vamos a tener sabores de temporada diferentes, porque allá vamos a conseguir otras frutas que son de esa área, por lo que nos adaptaremos”.

PUBLICIDAD