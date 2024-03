“Orujo no es un restaurante regular. Es más, a mí no me gusta ni llamarlo restaurante. Somos un estudio o taller donde no hacemos las cosas de manera tradicional y eso podría tomarle un poco de tiempo de entender a las personas”, expresó Portela, quien nació y se crio en Caguas. “Todo que nos visite debe venir preparado mentalmente a pasar por una serie de momentos donde vamos a estar trabajando con los sentidos, desde que llega hasta que se va”.