Cinco recomendaciones para sacarle mejor partido a los cosméticos

1. Busca ayuda, pues en el maquillaje como en muchos otros aspectos, el contacto con el experto es vital. “Por eso siempre aconsejo ir a un ‘counter’, invertir ese tiempo y conectar con un experto porque, aparte de lo que ves en las redes, tener una persona de frente dándote conejos, guiándote, tomando en cuenta tus necesidades, analizando tu rostro y desarrollando un ‘look’ para ti no es fundamental”, sugiere Rivera.

4. A la par con la orientación de los expertos en belleza y la compra del maquillaje que más se ajuste a ti está la importancia de cuidar la piel de la mejor manera posible: “Si no cuidas la piel, el maquillaje no va a lucir bien. Limpia e hidrata tu piel a diario y no dejes de protegerla del sol. Utiliza también un buen suero”.