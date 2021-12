En varias ocasiones, habrás escuchado a alguien decir que cierta marca de maquillaje le ocasionó alergia en la piel o en los ojos. Tal vez lo has experimentado tú pues, hay pieles sensibles que pueden reacccionar de manera adversa a algunos ingredientes, pero en muchas ocasiones esto ocurre porque el producto caducó.

¿Quién no ha guardado por años una paleta de sombra porque su tonos son tan hermosos que solamente los reservan para ocasiones especiales?, ¿Cuántas no han querido rendir ese lápiz labial de un color que le queda perfecto pero que la marca de cosméticos lo descontinuó?

La maquillista Ingrid Rivera señala que, además, utilizar un producto que no está en condiciones óptimas puede afectar la textura de la piel.

“Los productos de ojo son los que más rápido expiran, como son la mascara, el ‘eye liner’ líquido y el ‘eye liner’ en lápiz, que muchas veces ponemos dentro del ojo. Quizás estamos descartando productos que son excelentes para nosotros, que nos encanta utilizar, simplemente porque estamos usándolos más del tiempo adecuado”, añade.

Rivera explica que, en la parte de atrás de los productos o de su empaque, en la mayoría de los casos hay un logo como de un tarro abierto y eso siempre va a tener un número y una M.

“La M significa meses y lo que implica es que, una vez abrimos ese producto, ese número de meses establecidos comienza a contar. Si tenemos este producto que lo compramos hace cinco años y dice 24M, ya van tres años que no debemos tenerlo porque uno de los mayores riesgos pueden ser irritaciones en la piel o hasta infecciones en los ojos”, destaca Rivera.

Lo ideal es que cada vez que abras un producto de belleza anotes el nombre, la fecha y cuánto dura, de acuerdo a lo que dice en el frasco o empaque. Para que se mantenga en óptimas condiciones debe permanecer en un lugar fresco y en el que no reciba directamente los rayos del sol ni un calor extremo.

Además, luego de este año y medio en el que tal vez no has usado muchos de los productos que tienes en casa, Rivera aconseja desechar los que no has utilizado en este tiempo.

Para lograrlo, recomienda lo siguiente: “Vas a tener el espacio en el que guardas todo tu maquillaje y una bolsa, caja o canasta adicional. Por un mes entero, cada vez que uses un producto lo vas a pasar a esta área nueva. Una vez pase el mes, verás que los productos que están en esa gaveta no los estás usando y esos son los que van a descartar”, concluye la experta.