Ya sea por la edad o genética, las canas son un rasgo común que aparece en el pelo de las personas, anteriormente era algo vergonzoso y la mayoría deseaba cubrirlas con tintes o remedios naturales. Sin embargo, en los últimos años y gracias a que celebridades como Salma Hayek o Gwyneth Paltrow se han animado a lucir sus canas sin complejos, estas se han vuelto un símbolo de empoderamiento.

Es por eso que ahora ya no surgen ideas sobre cómo cubrirlas, lo de hoy es resaltarlas y los herringbone highlights (reflejos en espiga), es el look que se encuentra en tendencia para poder hacerlo y la mejor vía de inspiración para lucir este estilo son las actrices Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow y Sarah Jessica Parker, quienes han combinado sus canas con su color de pelo.

El colorista Tom Smith reveló cómo conseguir ese look: “Pide a tu estilista que haga reflejos en tu pelo pero incluyendo las canas, pide una mezcla de mechas en tonos cálidos y fríos, haz hincapié en que deben mezclarse de forma irregular”, confesó a Glamour.

Además, el experto reforzó la idea de que las canas no deben ser motivo de vergüenza y que en vez de ocultarlas, lo mejor es encontrar un look que se adapte a ellas.

Las celebridades que celebran las canas

Sarah Jessica Parker

Aunque la actriz de 57 años, conocida por interpretar a “Carrie Bradshaw” en la serie “Sex and the city”, muestra cotidianamente su pelo, fue en la alfombra roja de la serie “And just like that” donde además de lucir un vestido de túl de Oscar de la Renta en color gris, con una capa del mismo tono, unos tacones de satén de color rosa, los cuales son de su propia marca y joyas Fred Leighton, Sarah Jessica Parker decidió recoger completamente su pelo en un chongo, el cual demostró sus canas al estilo herringbone.

Gwyneth Paltrow

La actriz y cantante estadounidense conocida por dar vida, entre sus muchos roles, a “Pepper Potts” en las películas de “Iron Man” junto a Robert Downey Jr, es una de las pioneras en el movimiento de empoderar las canas.

Fue durante la pandemia que la actriz, quien comparte activamente su día a día en su perfil de Instagram, mostró su icónico pelo rubio en combinación con algunas canas, desde ese momento en la mayoría de sus ´selfies´es común notar ese look.

Salma Hayek

La actriz, empresaria y productora mexicana de 55 años siempre ha mostrado su interés por el cuidado personal, pero al igual que Gwyneth Paltrow, Salma no ha tenido reparo en mostrar sus canas a través de su cuenta de Instagram.

Al contrario de lo que se podría creer, a Salma, quien es esposa del empresario francés François-Henri Pinault, actual presidente de marcas de lujo como Gucci, Balenciaga o Alexander McQueen, no le molesta que sus canas se noten más ya que su pelo es negro y también ha lucido recogidos en diferentes alfombras.

Jennifer Aniston

La actriz, comediante, directora y productora estadounidense, quien desde la década de los 90′s comenzó a lucir el pelo rubio gracias a su papel de Rachel Green en la serie “Friends”, también a abrazado el cambio que ha tenido y aunque sigue manteniendo su icónico look, es común ver que con el tiempo ha ido jugando con mechas de diferentes tonos de rubio.

Princesa Carolina de Mónaco

Por último se encuentra la princesa Carolina de Mónaco, primogénita de los príncipes Raniero III y Grace de Mónaco, que aunque actualmente a sus 65 años luce un pelo casi completamente gris, en varias ocasiones lució sus canas con su color de pelo.