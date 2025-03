La tienda en Puerto Rico donde puedes crear tu propio perfume

Algunos perfumes tienen el poder de traernos el recuerdo de alguien en particular. Esto pasa porque nuestro sentido del olfato está estrechamente ligado a la memoria y las emociones.

Con dos tiendas en la isla, una ubicada en la calle Tetuán del Viejo San Juan y otra en el primer piso del Mall Of San Juan , el concepto invita a explorar el arte de la perfumería de manera interactiva, atrayendo tanto a turistas como a locales que buscan un producto exclusivo o hacer un regalo especial.

“Aquí no se trata solo de elegir una botella o una marca, sino de crear algo diferente. Si vas a una tienda y compras un perfume comercial, no ves el proceso ni sabes bien de qué está hecho. No tienes elección. Pero al hacer tu propio perfume puedes oler exactamente como quieres y saber qué estás usando”, dijo en entrevista con Magacín la fundadora de Blanca Fragance Factory, Jackie Jackson, quien comenzó su emprendimiento en la isla hace dos años al mudarse de Boston junto a su esposo.