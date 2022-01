¿Cuáles son tus películas preferidas?

Shawshank Redemption, Cinema Paradiso, Grease, The Lord of the Rings (todas) y Harry Potter (todas)

Recomiéndanos 5 restaurantes

Wilo’s, La Mallorca, Margarita’s, Metropol e Ikebana

En tu “playlist”

“Ray of Light” (Madonna)

“Todo de ti” (Rauw Alejandro)

“Calma” (Pedro Capó)

“Piano Man” (Billy Joel)

“Don’t Stop Believing” (Journey)

Destinos ideales

Tokyo, Cairo, St. Petersburgo, NYC y Venecia

Tus marcas

Avon, Apple, Yaucono, Zara y Medalla

5 cosas que no faltan en tu diario vivir

Ser optimista

Retarme

Compartir con mi familia

Ejercicios al aire libre

Dar gracias

Además:

Un aroma: Café

Un libro: “Handmaid’s Tale” por Margaret Atwood

Un básico en tu clóset: “Pumps” en tono “nude”

Una experiencia relajante: Un paseo por la naturaleza

Tu vista o spot preferido: Los cayos de La Parguera