La cartera de cosméticos es indispensable para muchas personas que, o se maquillan al llegar al trabajo o les gusta retocarse durante el día para estar impecables siempre.

No obstante, es importante tener claro que, por razones prácticas, lo que llevas en ella debe ser una versión más reducida de lo que tienes en casa.

Lo ideal es que aproveches la variedad de paletas de maquillaje, los productos en formato pequeño tipo “travel size” y aquellos que tengan más de una función para que tu equipaje diario sea más liviano y que a la vez puedas aprovechar mejor el espacio de tu cartera.

1. Para eliminar el brillo

Huda Beauty Mini Easy Bake Loose Baking & Setting Powder (Suministrada)

Puedes seleccionar entre el compacto, el suelto o el polvo base. El maquillista Charlie Vázquez sugiere que sea traslúcido. Seguramente el Mini Easy Bake Loose Baking & Setting Powder, de Huda Beauty cae perfectamente en tu cartera.

PUBLICIDAD

2. Un producto, varios usos

Eye Tint Liquid Eyeshadow de Armani Beauty (Suministrada)

El Eye Tint Liquid Eyeshadow de Armani Beauty es una sombra cremosa con un acabado satinado. La maquillista Ingrid Román Olivieri destaca que puedes usarlo también para darle color a las mejillas o a los labios. Puedes conseguirlo en Macy’s.

3. El labial de tu preferencia

L’Oreal Paris Colour Riche Original Satin Lipstick for Moisturized Lips (Suministrada)

El color dependerá de tu gusto. Lo que debes tener en cuenta es que, si ya comenzaron a salir pequeñas arrugas, selecciones un producto que además de dar color, hidrate tus labios. Una alternativa accesible en farmacias –como Walgreens y CVS- es el L’Oreal Paris Colour Riche Original Satin Lipstick for Moisturized Lips, disponible en casi 40 tonos.

4. “Sets” de temporada

Nyx Professional Makeup 12-Pc. Mrs. Claus Advent Calendar Set (Suministrada)

Hay marcas de belleza que te permite llevar varios productos en un formato pequeño y fácil de transportar, ya sea en paleta o sueltos. Puedes aprovechar la época y adquirir el Nyx Professional Makeup 12-Pc. Mrs. Claus Advent Calendar Set que ofrece una variedad de productos en formato pequeño que te permitirán maquillarte en cualquier lugar. Consíguelo en la tienda de la marca en Plaza Las Américas y en Macy’s.

5. Brochas pequeñas

Essential Mini Brush Set de Sephora Collection (Suministrada)

Lo ideal es que consigas un conjunto pequeño que incluya la de sombra, rubor y polvo, sugiere el maquillista Charlie Vázquez. En la foto, el Essential Mini Brush Set de Sephora Collection.

6. Rico aroma

Love Me The Onyx de Tous (Suministrada)

Tu fragancia favorita es algo que no puede faltar en tu cartera de cosméticos. Pero, para que sea más conveniente, debes optar por un frasco pequeño, como esta versión de una onza de Love Me The Onyx de Tous, que consigues en preciosapr.com.

PUBLICIDAD

7. Todo para los ojos

Kitten Mini: Purrfect Cat Eyes Mini Mascara & Eyeliner Set (Suministrada)

Identifica si la marca que más te gusta cuenta con algún “kit” pequeño que incluya mascara y delineador, como este Kitten Mini: Purrfect Cat Eyes Mini Mascara & Eyeliner Set, de Kat Von D, disponible en Sephora.