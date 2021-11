Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

El Ayuntamiento de la ciudad de Shanghái ha emitido un manual de conducción que contiene un capítulo especial destinado a las mujeres en el que se les hacen sugerencias para manejar como no llevar el pelo suelto o no usar fragancias para el auto.



"A pesar de que el pelo largo es hermoso, evitará que las mujeres que conducen vean carros aproximándose por ambos lados", apunta el texto, según asegura un artículo publicado por el portal de información Sixthtone.



"En las emergencias donde el conductor necesita darse la vuelta, el cabello largo no solo bloqueará su vista, sino que también se podría enredar alrededor de los asientos y el volante", agrega el texto, que previsiblemente se entregará en todos los hogares de Shanghái a final de mes.



En él se les advierte además de la peligrosidad de llevar tacos de más de cuatro centímetros de altura, de usar perfumes fuertes en el carro y de colgar decoraciones en el espejo retrovisor.



Y es que las fragancias para autos podrían "dar lugar a una explosión", mientras que los tacos podrían afectar la aceleración y el frenado, según la guía.



El manual incluye capítulos destinados a conductores ancianos y a pasajeros infantiles, sin embargo, no existe una sección específica dedicada a la seguridad de los conductores masculinos.



Esto, pese a que las estadísticas oficiales demuestran que las mujeres en China tienden a estar involucradas en menos accidentes que los hombres.



Por ejemplo, revela el artículo, que la policía de tráfico de Hangzhou (este) anunció recientemente que las mujeres representaban poco más de una décima parte de todos los accidentes reportados en la ciudad, a pesar de representar alrededor del 36 por ciento de los conductores.



Pero Shanghái, considerada como la ciudad más abierta y moderna del país, no es la única urbe de China que ha lanzado pautas de conducción sexistas.



En marzo, la policía de la provincia de Jiangsu (este), dio consejos similares a las mujeres en el Día Internacional de la Mujer en los que se advertía sobre acciones como hacer llamadas, enviar mensajes de texto y maquillarse en el carro e incluso conducir de mal humor.



"Los estados de ánimo de las conductoras tienden a ser fácilmente influenciables. Su mal humor afectará su rendimiento de conducción", expresaba entonces la policía de Jiangsu.



También fueron muy polémicos los espacios de estacionamiento solo para mujeres en ciudades como Kunming (suroeste) que son más grandes y están ubicados en una sección separada cerca de la salida.