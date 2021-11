Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Hace calor, de eso no hay duda. Pero eso no debe ser un impedimento para que te muestres al mundo tal como te gusta que te vean. Si eres de las que, a pesar del clima y la falta de servicios básicos, no puedes ni quieres dejar de maquillarte, a continuación, encontrarás algunos consejos para verte bien sin comprometer la salud de tu piel.