La limpieza facial profunda es vital para la salud de tu piel, pues además de eliminar las células muertas permite incluir tratamientos enfocados en problemas específicos del cutis.

Si tu piel es no presenta grandes problemas o tiene una condición que requiera un cuidado mayor, lo recomendado por los expertos es visitar la estética mensualmente para realizar esa limpieza a profundidad.

Entre una visita y otra es necesario que en casa le brindes a tu piel el mantenimiento adecuado. Esto se traduce en el clásico régimen de tres pasos que debes llevar a cabo en la mañana y en la noche y que siempre es bueno repasar.

1. Remueve todo el maquillaje y luego limpia tu piel con un jabón adecuado para tu tipo su tipo o condición. Es imprescindible que el maquillaje de ojos sea eliminado con mucho cuidado para no maltratar el área.

Además, la esteticista Marisela Dolagaray dice que hay que limpiar la piel hasta que ya no queden residuos de impurezas.

En la mañana, aunque no hay maquillaje que remover, sí se elimina la grasa que haya producido la piel durante las horas de sueño y las cremas que aplicaste en la noche.

2. Con un algodón, aplica el tónico. Busca uno con un bajo contenido de alcohol para que no reseque la piel y sí cumpla su función de balancear el ph de la piel. Sigue este paso tanto en la mañana como en la noche.

3. Humecta en diversos pasos. Puedes comenzar con los sueros, tanto en los ojos como en el resto del rostro. Recuerda que este debe ser el primer producto pues su fórmula permite que penetre mejor sobre una piel acabada de lavar.

Luego debes proceder a untar el humectante adecuado para tu tipo de piel. Esto último es sumamente importante porque una fórmula que no cubra las necesidades de tu cutis puede causarte mayores problemas. La humectación puede variar entre el día y la noche de acuerdo a sus ingredientes.

Para conocer qué productos debes comprar para seguir esta rutina y que sea efectiva, consulta con una persona especialista en cuidado de la piel.