Los personajes de Barbie y Wednesday son dos de los más populares entre los disfraces para Halloween en este año. La popularidad de la película y la serie, respectivamente, han hecho que estos personajes quieran ser emulados por muchas personas para disfrutar de una transformación divertida sin entrar en lo tenebroso.

Por eso, Magacín y Maybelline se unieron a la maquillista Raiza Montes, quien paso a paso logró tomar los rasgos más característicos de estos personajes, creando estilos que te permitirán llevar un disfraz a la moda y con un toque de glamour.

“Barbie es una mezcla de la Barbie regular (la muñeca) y el personaje de la película. El estilo es un tipo de glam con el que la gente se sienta bonita y a la vez ‘costume’. No a todo el mundo le gusta verse tan de mentira y Maybelline impulsa a que te veas fabulosa. En este maquillaje quiero que estén pendientes al contorno, que es algo que te pueda cambiar el rostro bien significativamente y también a los ojos, que cuando se destacan con los productos adecuados puede verse más grande y llamativo”, explicó Montes.

Por otra parte, para recrear el personaje de Wednesday recurrió a un mayor dramatismo en el rostro, con un maquillaje de base más claro y ojos acentuados con sombras oscuras.

“En este maquillaje buscamos ese ‘dark humor’ del personaje y esos rasgos que lo caracterizan como una piel más pálida y un ‘smokey eyes’, que igual es un maquillaje bonito en cualquier momento, pero aquí estaremos dándole un toque tenebroso”, añadió Montes.

Mientras realizaba los dos maquillajes, Montes también compartió algunos secretos que te pueden ayudar a realzar tu rostro y que quizás para Halloween puedas hacerlo de manera más exagerada, pero cuando los aplicas con mesura en tu maquillaje regular pueden ser muy beneficiosos. Por ejemplo, cuando aplicas el “blush” en la parte alta del pómulo, “puedes encontrar ese ‘perfect spot’ si sonríes un poco”. Este producto, al igual que el bronceador, puedes aplicarlo suavemente alrededor de los labios para crear contorno.

Para recrear ambos “looks” a través del maquillaje, Montes utilizó los productos Maybelline Super Stay Super Stay Up to 24HR Skin Tint with Vitamin C, SuperStay Concealer, Fit Me Loose Powder, Color Tattoo Eye Stick, Shadow Blocks, Falsies Surreal Mascara y los nuevos labiales Super Stay Matte Ink. Como ves, son cosméticos que tal vez tienes a la mano y que si decides comprarlos para seguir los consejos de la experta para Halloween, los puedes utilizar en tu diario vivir.

La experta describe el producto Color Tattoo Eye Stick – una sombra en lápiz- como un producto multiusos, versátil y fácil de usar.

“Con este producto puedes llevar al rostro haciendo una bolita en la punta de la nariz y una línea en el puente y lo difuminas con los dedos. Si es de noche se puede dejar más marcado. Para un ‘costume’ puedes exagerar, pero en un maquillaje regular no. También se aplica sobre las pestañas superiores llegando al lagrimal. Con el mismo producto haces una línea dentro en el ojo y eso ayuda a dar la ilusión de un ojo más grande. En el hueso del ojo y la ceja da altura a mi mirada. Si lo aplicas sobre los labios pronuncia más el área y se ven los labios más rellenos. Puedes hacer un círculo sobre el hueso de la barbilla y difuminarlo para resaltar el área. Además, al aplicarlo entre el pómulo y el párpado y difuminarlo con los dedos llevas más luz”, detalló Montes.

Al final de la noche

Una vez disfrutaste de la fiesta, toca regresar a casa y eliminar todo el maquillaje porque, como dicen los expertos en el cuidado de la piel, uno de los secretos de un cutis sano es dormir con el cutis limpio y sin rastros de cosméticos.

“Lo que recomiendo es usar el agua micelar. Garnier también tiene estas toallitas (Micellar Cleansing Eco Pads) que son en microfibra, son reusables y puedes llevarla en la cartera o en el carro”, aseguró Montes.

La experta sugirió humedecer la toalla con Garnier Micellar Cleansing Water y pasarla con suavidad por el rostro, comenzando por las mejillas, el mentón, la nariz y la frente, sin olvidar el área del crecimiento del cabello y el cuello.

“Al final voy a los ojos y lo mejor es humedecer bien la mota y colocarla sobre el ojo cerrado por unos segundos para que el producto penetre más. Entonces, vas palpando el ojo y mueves la mota suave en la parte de arriba, todavía con el ojo cerrado. Una vez eliminas el maquillaje de los párpados, entonces abres los ojos y vas sacando con suavidad el restante del maquillaje que queda en la parte de abajo”, concluyó.