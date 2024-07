Justin Bieber ofrece concierto privado previo a la boda de Anant Ambani, el hombre más rico de Asia

1 / 16 | La fastuosa fiesta prenupcial del hijo menor del hombre más rico de Asia. Anant Ambani, de 28 años, y su novia de toda la vida, Radhika Merchant, de 29 años, se casarán en julio. Ella es la hija de Viren Merchant, director ejecutivo de Encore Healthcare Pvt. Limitado. Ltd., y la empresaria Shaila Merchant. - The Associated Press