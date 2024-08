La extraordinaria historia de la abogada que se viralizó por inspirar sus votos matrimoniales en Wisin

La licenciada Kiara Rodríguez jamás imaginó que su boda se fuera viral en las redes sociales por una decisión que tomó una hora antes de jurar amor eterno a su esposo José Muñoz.

La abogada residente de Cayey se fue viral por sus inusuales y exclusivos votos matrimoniales en los que citó canciones del exponente urbano Wisin, compueblano de ella, durante la elegante boda en el Castillo San Cristóbal, en el Viejo San Juan.

Y es que el video en el que se observa y se escucha a Rodríguez leyendo sus votos matrimoniales al estilo de la rima del reguetonero sobrepasa las 52,000 reproducciones bajo el título de “Romantiqueo urbano” en la cuenta de Instagram de Wisin, quien compartió el exclusivo momento que se dio el pasado 20 de julio durante la ceremonia nupcial. A esas miles de reproducciones se suman las de otras cuentas en las redes sociales que también difundieron el video.

Wisin comentó en su publicación: “Bendiciones y felicidades a los recién casados y recuerden que a todo macho alfa le llega su JEFA”.

La licenciada con oficina en su pueblo natal confesó a Magacín que jamás tuvo la intención de irse viral en las redes sociales, ya que sus votos matrimoniales los escribió una hora antes porque no sabía específicamente cómo desarrollar sus afirmaciones de amor frente a su esposo.

1 / 10 | Álbum de boda: la exclusiva ceremonia de amor que se viralizó en las redes. Fotógrafo: Gary Rosado Photography. - Suministrada

La abogada, quien además es militar, narró que su único propósito previo a la boda era escribir unos votos que fueran graciosos para los invitados, ya que el humor es parte de su personalidad y relación. Sabía que su entonces novio escribiría desde el lado romántico y sentimental, y ella deseaba una inspiración cómica. Fue entonces que en medio de su arreglo y preparación para la boda comenzó a escribir sus votos matrimoniales, pero nada le gustaba hasta que comenzó a pensar en canciones de reguetoneros puertorriqueños para buscar el humor que anhelaba.

“Jamás pensé que me fuera viral. Una hora antes yo sabía que él los iba a escribir románticos y sentimental y yo quería algo gracioso. Yo tenía una creadora de contenido en el cuarto y ella sacó a mi mamá y a las damas de la habitación y me dijo: ‘te quedas sola y escribe tus votos’. Me siento a escribir y sabía que los chistes de nosotros como pareja solo lo iban a saber pocas personas. Puse una canción de Jowell y Randy, pero no se escuchaba bonita y muy vulgar. Recordé que las frases de Wisin son las mejores... empecé a anotar las frases y escribí como seis. Cerré el libro porque vinieron a buscarme y me fui. De camino para la boda iba pensando: ‘digo eso o no lo digo’, porque ni siquiera lo practiqué”, narró Rodríguez en medio de risas al recordar el momento.

En efecto, la novia no practicó absolutamente nada. Llegó al histórico castillo para la ceremonia y justo en el momento de leer los votos matrimoniales lo hizo de manera espontánea y sin pensarlo mucho mencionó los estribillos del famoso “Dúo de la historia”.

“Como no practiqué nada lo hice sin reírme. Si lo llegaba a practicar me hubiese reído en cantidad. Escribí seis frases y solo leí cuatro de ellas, quizás los nervios no me dejaron. En el video que se fue viral no se escucha, pero la gente estaba muerta de la risa. Fue bueno y no me arrepiento”, precisó la novia, que añadió que la boda fue “mejor de lo que hubiera soñado”.

La jocosidad del momento sirvió de preámbulo para el gran festejo en la recepción en el Antiguo Casino en San Juan, que contó con la música de LimiT-21, Gf Sound y Yuvi Plena.

La madre de una joven de 18 años mencionó que a pesar de ser compueblana de Wisin no ha tenido la oportunidad de conocerlo. Es fanática del “Dúo de la historia” y su familia asiste a la misma iglesia que el intérprete boricua, por lo que espera en futuro conocerlo.

Como abogada, Rodríguez también ejerce la notaría, por lo que ofrece el servicio de casamiento. Ha sido testigo de múltiples enlaces matrimoniales y sabía con exactitud cómo quería que fuera su boda, la que describió como una “ceremonia alegre, de mucho amor y memorable”. La licenciada reconoció que muchas parejas se casan con prisa y están destinadas al fracaso. Su deseo es todo lo contrario, envejecer con su esposo.

Sobre su relación de noviazgo contó que el primer acercamiento lo hizo él, luego de que se conocieron en un taller laboral que Rodríguez ofreció en el aeropuerto y este le escribió un texto al terminar que leía: “ten cuidado para Cayey que hay mucha lluvia y tapón”.

“Él fue claro desde el principio y yo también. Le respondí el mensaje y me invitó a salir. En ese primer ‘date’ le pregunté cuál era su puntuación crediticia, que me quería casar, que ya tenía 31 años y que no estaba para perder el tiempo. Tampoco para estar con hombres con el crédito malo y si el crédito está malo eres mi amigo vamos un segundo ‘date’ como panas, pero hasta ahí. Lo otro que aclaré es que no quería tener más hijos. Pensé se va a ir corriendo y no fue así. Ya nos casamos”, narró.

Séquito nupcial de la boda. (Suministrada)

El matrimonio tiene hijos de relaciones pasadas. Rodríguez tiene una hija y Muñoz un varón de 10 años.

La abogada se convirtió en madre siendo una joven y el padre de su hija murió cuando la niña tenía dos años. Le tocó enfrentar un duelo y echar hacia adelante a su hija como madre soltera y con la ayuda de su familia.