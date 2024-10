Se casan Kiara Liz Ortega y Daniel Rivera: la encantadora historia detrás de su boda

Hay historias de amor que no se encuentran en las estanterías de una librería. Tampoco las hallarás en alguna plataforma de streaming, red social o “reality show”.

Existen historias de amor que nada tienen que ver con griegos y romanos, mucho menos con caballos blancos. Ni castillos, ni bosques encantados. No necesitan que un príncipe bese a la princesa para vivir felices.

En la vida, encontrarás historias de amor que son solo y únicamente historias de amor. Que llegan con la naturalidad de un “hola, mucho gusto”. No son de revelación ni consultas de bola de cristal.

Surgen en un próximo encuentro. En la visita al restaurante de la esquina o en la espera de que la otra mitad regrese a su país después de culminar un proyecto profesional.

Y están las historias de amor entre dos, que se nutren de la privacidad. Están hechas de puro sentimiento, de noches de salsa en un hotel de San Juan. De sueños en común y almas libres.

Ayer, en la icónica ciudad de Las Vegas, en el desierto de Mojave de Nevada, comenzó otro capítulo en la historia de amor de la actriz puertorriqueña Kiara Liz Ortega Delgado y el empresario Daniel Rivera Garratón. Después de poco más de un año de noviazgo, la pareja se supo lista para unirse en matrimonio.

Ante un grupo exclusivo de 45 invitados compuesto por familiares y amigos cercanos, los recién casados se dieron el “sí” en una de las famosas y encantadoras capillas de la “Ciudad de las Segundas Oportunidades”. La decisión de emprender una vida juntos, según los enamorados, no la tomaron a la ligera.

“Yo vi muchas cualidades en él. Daniel es una persona que en todos los aspectos de su vida tiene un balance que lo hace ser de la manera que es. Es sereno, tranquilo, muy en paz. Eso es algo que me enamoró desde el principio, al igual que verlo en su rol de papá”, describió Ortega Delgado en entrevista virtual con Magacín desde México.

Rivera Garratón, por su lado, aseguró que después de conocer a la Miss Universe Puerto Rico 2018 llegó a la conclusión de que esta reunía todas las cualidades que buscaba en una compañera de vida. El propietario del restaurante Pimentón, en Carolina, también resaltó la conexión especial entre la exreina de belleza y su hija de 14 años.

“Comparten muchas cosas en común como el baile y la actuación. Desde el principio hicieron un clic bien lindo”, dijo el amante de las cervezas artesanales. “No tengo ninguna duda. Ella es”, agregó.

La representante de Puerto Rico en Miss Universe 2018 en Bangkok, Tailandia, contrajo nupcias con un diseño del grande de la moda boricua Luis Antonio. Una vez se enteró de la noticia, comentó Ortega Delgado, el modisto asumió la responsabilidad de su ajuar.

“Desde el primer momento, cuando se lo dije a Luis Antonio, ya él tenía el boceto”, narró a modo de broma. “Luis Antonio es una persona que llegó a mi vida por la industria, por los certámenes, por la moda, pero se convirtió en un amigo, y uno de mis amigos más cercanos”, añadió.

Acorde con el estilo y destino del evento, la modelo describió el vestido como uno de corte casual. La protagonista de la película “Millonario sin amor” adelantó que la pieza es una vista anticipada de la nueva colección nupcial de Luis Antonio que llegará al mercado “muy pronto”.

Las Vegas es conocida por muchos como “la capital del entretenimiento mundial”. En esa línea, la pareja diseñó “un fin de semana de fiesta” para ellos y sus 45 invitados. El viernes, 25 de octubre, tuvo lugar la cena de bienvenida; ayer, sábado, continuaron la celebración después de la ceremonia y hoy, domingo, “lo que quede de nosotros seguirá de ‘party’”, puntualizó la feliz novia.

Mientras tanto, Ortega Delgado y Rivera Garratón planifican una “boda más grande” para verano del 2025 en Puerto Rico.

Enero 2024 - Compromiso

Desde el primer día que se conocieron, hasta el presente, el empresario de 40 años y la animadora de 31 años han mantenido su relación privada. Esto coincidieron, les ha permitido disfrutar de un noviazgo tranquilo y, a la vez, construir una base sólida para su matrimonio fundamentada en el respeto, la libertad y el bienestar común.

“Cuando conocí a Kiara fue en un ambiente de pasión, donde hay mucha gente ‘showing off’ (presumida). Pero, al mismo tiempo, al verla dentro de ese ambiente, me quedo sorprendido con su humildad. Eso a mí me encanta. Ella siempre tiene los pies en la Tierra, reconoce la importancia de compartir con la familia, es bella por dentro y por fuera, (es) genuina, divertida... ¿Qué más quiero?”, fue parte de la reflexión de Rivera Garratón antes de comprometer a Ortega Delgado.

A lo largo de su relación, los hoy esposos han salido roncos de tanto cantar en conciertos, han celebrado varias noches de karaoke en la casa y tocan piano juntos sin ser expertos en la materia. “Salir a comer con Kiara es ir a Wendy’s como hasta un buen restaurante. Con ella me puedo dar la cervecita, como me puedo dar un buen vino; no tiene que ser champán. Te lo armoniza todo, fluye con la vida”, describió al repasar todo lo vivido.

La ganadora de la octava temporada de “Mira quién baila” de Univision, sin sospechar que la propuesta de matrimonio estaba cerca, ya tenía su respuesta para cuando llegara el momento.

“Creo que Daniel ha sido la primera persona con la que yo he estado, que me ha dado seguridad en la vida tan inestable que llevo. Desde que gané Miss Puerto Rico he estado entre la isla, en Los Ángeles, en México. Entonces, siempre me sentía muy inestable y cuando tenía mis parejas era algo a lo que ellos le daban mucho peso. Cuando conozco a Dani viene a decirme que todo estaba bien, que él me apoyaba, que le encantaba lo que yo estaba haciendo y que eso no era un problema porque él iba a llegar a donde yo estuviera. Con esas palabras me dio una calma que dije ‘no tengo que buscar más nada, ya él es mi persona’”, subrayó la beldad.

El 31 de diciembre de 2023, durante un viaje a Formigal, España, la conductora “backstage” de “¿Quién es la máscara?”, sospechó que la famosa pregunta podría escucharse en la última noche del año. Con la complicidad de una amiga se produjo, ensayó la pose con el anillo y hasta cómo reaccionaría. Pero no pasó.

“Luego nos vamos para Irlanda, estábamos en Doblin y, de repente, Dani dice ‘vamos para Wicklow Mountains National Park’. Me vestí como si nada, hacía frío, (me puse) un ‘jacketcito’. Ya manejando, yo llevaba el GPS y leí que nos estábamos acercando al puente de la película ‘Posdata: te amo’”, narró sobre el día del compromiso que tuvo lugar el 5 de enero de 2024.

Ortega Delgado continuó: “Llegamos al puente, mis amigos se paran entre medio del río, debajo del puente, les tiramos una foto y ocurrió lo típico, ahora ellos nos tomarían la foto a nosotros. Yo te juro que no me lo imaginaba para nada, ya yo estaba puesta, ‘ready’ para la foto, y Dani estaba dándose puesto. Yo lo veía buscando cosas en la mochila, se me acerca y entonces me da una libreta que habíamos comprado en uno de los museos donde me había escrito un mensaje bien bonito. Lo miro, y ya tenía el anillo en la mano, y ahí sucedió”.

La noticia fue motivo de alegría y celebración tanto para los Ortega Delgado como para los Rivera Garratón. Sus amistades, que suponen su familia extendida, de igual forma, expresaron su apoyo y les guardaron el secreto.

Agosto 2023 - Primer encuentro

El 24 de agosto de 2023, poco después de que Ashley Ann Cariño coronara a su sucesora, Karla Guilfú Acevedo, los caminos condujeron hacia el Fairmont El San Juan Hotel, donde, ya por tradición, se celebra el “after party” del certamen de belleza local. Ese año, Ortega Delgado fue parte del jurado, por lo que su asistencia a la fiesta era una cita imperdible.

La noche, además, serviría para que la exreina se reencontrara con sus amigos, la mayoría de ellos, destacó, son parte de la comunidad LGBTIQ+. Entre risas, además, recordó que le presentaron a Rivera Garratón dos veces en la misma noche.

“Rápido pensé que también era del ambiente (homosexual), así que ni siquiera le di la oportunidad de expresarse, lo saludé, ‘hola, mucho gusto’. Uno de los que nos presentó fue el mejor amigo de Dani, Yamil, que para ese entonces era un conocido para mí”, continuó.

El otro intermediario del destino fue Gabriel Rivera, mejor amigo de Ortega Delgado. “Como mejor amigo al fin, sabe lo que me gusta y parece que Dani hizo un comentario como que estaba interesado en mí”, expuso.

“Ese año había una (aspirante) que se llamaba Kiara. Me acerco a un grupo y los nenes están hablando de las participantes en la línea como ‘ah, mira qué linda es Kiara’ Yo, personalmente, dije ‘no, es que a mí la que me gusta es la otra Kiara’ (Ortega Delgado). El mejor amigo de Kiara (Gabriel) me escucha y ahí es que dice ‘ah, no, espérate, ven acá, déjame hacerte una entrevista. ¿Usted sabe bailar?’ fue lo primero que me preguntó”, detalló.

“Dani” superó la entrevista con honores. ¿La recompensa? “Pusieron una salsita y la bailamos”, dijo.

El cumpleaños de la actriz dos días después del reinado, y el concierto “Ricky Martin Sinfónico” en Puerto Rico, fueron citas importantes para ambos darse cuenta que estaban diseñados el uno para el otro.

La eterna reina boricua asimismo, confirmó que, contrario a la canción de Joaquín Sabina, “al lugar donde hemos sido felices siempre deberíamos tratar de volver”. Además de un reencuentro con lo personal, los recuerdos, los olores, las imágenes o los momentos que más sonrisas le sacaron en el 2018, aquel 24 de agosto la rincoeña conoció a quien más adelante llamaría “esposo”.