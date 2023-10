Siguiendo una tendencia muy popular en la industria de la moda internacional, este año el diseñador de moda, Luis Antonio, se une a la actriz, conductora y modelo, Kiara Liz Ortega para presentar una colección de moda muy especial para ambos porque une sus gustos, metas y muestra esa afinidad que ha existido entre ellos desde que se conocieron.

Cuando Kiara Liz se convirtió Miss Universe Puerto Rico 2018 recibió una gran variedad de premios y la oportunidad de representar a su país ante el mundo. Sin embargo, más allá de lo material, la joven que se ha desarrollado como presentadora y actriz también sumó a su núcleo cercano a seres que se convirtieron en amigos y uno de ellos es el diseñador Luis Antonio.

“Kiara y yo hemos desarrollado una amistad. Un día de la nada me pidió una reunión para una colaboración que realmente yo estaba loco por hacer una colaboración con alguien, pero no había tenido la oportunidad... Nadie en Puerto Rico ha desarrollado un ‘collab’ como las grandes casas y marcas reconocidas tanto de Europa como en Estados Unidos”, cuenta el diseñador.

PUBLICIDAD

Por su parte, Kiara Liz añade que, luego de haber incursionado en el campo de la joyería, la creación de ropa le llamaba la atención y encontró en su gran amigo el socio y cómplice que necesitaba.

“Hace mucho tiempo quería hacer una colección de ropa. Al igual que me aventuré e hice las colecciones de joyería, tenía ese deseo de hacer algo de moda con ropa y dije, quién mejor que Luis que tenemos una amistad, que siempre me apoya. Luis me ha sacado de puro en 24 horas para alfombras rojas, para eventos. Siempre está ahí cuando lo necesito”, relata la ganadora de “Mira quién baila All Stars” 2020.

Contrario a lo que esperaba Kiara Liz, apenas le habló a Luis Antonio del proyecto y él aceptó. Hoy esa propuesta se presenta en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, como parte del cierre de San Juan Moda.

“Desde que surgió la idea que fue hace un año le empezamos a dar forma. Pensamos que sería algo más rápido, pero el proceso de desarrollo, el diseño y la manufactura tomó un año porque queríamos que estuviera bien definida, bien dirigida, que no compitiera conmigo mismo, que también presento una colección propia y que además tuviera mi esencia y la de Kiara”, explica Luis Antonio.

Kiara Liz dice estar “bien contenta con el producto final”. Lo que originalmente iba a ser una colección de moda muy pequeña, con 14 prendas de vestir para mujer que se vendería en la página web del diseñador, creció hasta tener 40 cambios de ropa con opciones para féminas, caballeros y adolescentes.

PUBLICIDAD

/

“Va a ser grande tanto en la cantidad de pieza como en la variedad que vamos a presentar. Estamos añadiendo moda de hombre y ropa para las ‘teens’. Esto último fue un verdadero reto, porque cuando diseño una colección de manera que la ropa de hombre y mujer tienen elementos comunes. Entonces, a muchas ‘teens’ les gusta verse como las mujeres grandes y yo soy muy creyente de vestir a las personas de acuerdo a su edad y a lo que les corresponde. En este caso diseñé piezas que van de acuerdo a las telas de la colección, pero que no tienen el elemento sexy de la ropa para mujeres”, expone el diseñador.

La colección está dirigida a la temporada de primavera-verano 2024 con colores vibrantes y estampados muy modernos. Estos últimos fueron diseñador por Luis Antonio e impresos exclusivamente para esta propuesta por la empresa puertorriqueña Emprom.

De hecho, una de las sorpresas que se llevó la actriz, modelo y presentadora de televisión fue encontrar su rostro estampado en una de las telas. También hubo un estampado que simula la tela de mahón que Luis Antonio introdujo, aunque de inicio no era lo que Kiara Liz buscaba, cuando vio la manera en que fue utilizada quedó convencida de que se ajustaba perfectamente a su idea.

En esta propuesta también se utiliza mucho denim reciclado, lo que hace que esas prendas en específico sean únicas y además eleva a la colección a la categoría de moda sustentable, un término que se ha escuchado mucho en los últimos años y que demuestra el interés por la protección del planeta dentro de la industria de la moda.

PUBLICIDAD

“Estamos abarcando lo que está pasando en la moda internacional”, opina el diseñador.

En esta ocasión, Kiara Liz no modelará porque estará enfocada en su faceta de empresaria y co-diseñadora de la línea, pero en su lugar estará su sobrina, quien a su vez fue una inspiración para crear los cambios para adolescentes.

“Es una mini Kiara y se estará estrenándose como modelo. A ella le encanta todo lo que hace tití y de ella misma surgió la idea de hacer piezas para niñas”, adelanta Kiara Liz.

La inspiración

Aunque Kiara Liz y Luis Antonio han trabajado juntos en otras ocasiones, ambos sabían que no era lo mismo hacer un traje para una actividad especial que preparar toda una colección con la que los dos se sintieran satisfechos. Por eso, el primer paso sugerido por el diseñador fue que cada uno creara por su cuenta un concepto y luego se reunieran para buscar esos puntos comunes. Para la sorpresa de ambos, las ideas eran bastante similares y en lo que no coincidieron pudieron llegar a un punto medio.

“Hay tres palabras que describen la colección cuando ves: chic, bohemio y ‘rock star’. Es una colección casual, pero sigue siendo exclusiva. Esa parte me fascina porque se ha puesto de moda en estos últimos años comprar piezas por internet a muy bajo costo, pero que las tiene todo el mundo y, por lo menos, a mí no me gusta ponerme algo que vaya a tener todo el mundo. Me gusta que esta colección se mantenga exclusiva y pequeña por la cantidad que se va a hacer por pieza. También me encantó la parte del ‘mix and match’, esa libertad que debemos tener todos para poder combinar, que no es solamente con las piezas de la colección, sino que puede llevarlas con piezas que tengan en su casa”, dice Kiara Liz.

PUBLICIDAD

Luis Antonio menciona que se trata de una propuesta “ready to wear” con piezas intercambiables y otras que son consideradas “sin género” porque pueden llevarlas hombres y mujeres indistintamente.

“Fue una gran experiencia para ella ver hechas esas ideas que imaginaba. Yo puedo visualizarlo desde antes porque soy diseñador, pero cuando ella pudo ver el producto final, fue bien importante en el proceso”, comenta Luis Antonio, quien adelanta que las piezas pueden estar ya disponibles una vez concluya el desfile en la página web luisantoniomoda.com.

Créditos

Fotos: Gabriel Caro

Peinado y maquillaje: Angel Rodríguez

Zapatos: Galería y Novus

Stylist: Claudia Madrid

Director creativo: Edgar Aguilar

Lugar: Hacienda Pitorro

Sublimación de textiles: EMPROM