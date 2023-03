El auge de las iniciativas de organización no solo de espacios físicos, sino también mentales y espirituales (siguiendo el enfoque holístico que ha permeado la salud) ha ganado muchos espacios desde el comienzo de la pandemia y sigue muy vigente, ahora enfocado en la productividad.

Y es que, más que ser una herramienta para crear espacios productivos, el orden se ha convertido en aliado del bienestar personal, “como lo puede ser una terapia alternativa, desde la aromaterapia hasta la creación de hábitos”, dice Tracy Arango, consultora de KonMari Silver Badge y cofundadora de Las Ordenautas.

Algunos consejos

La diseñadora de interiores Antonia del Río ha ordenado más de 200 casas y tiene una tienda en línea con productos para la organización.

Para la despensa sugiere usar frascos acrílicos o de vidrio, “así se ve más ordenado y al hacer las compras ya sabemos lo que tenemos”. Si el lugar es profundo, recomienda poner repisas a media altura al fondo; así, lo de atrás queda a la vista. Para repisas altas, usar organizadores giratorios.

Con estudios de arquitectura, diseño, decoración y asesoría de imagen, M. José Villanueva es la cara de Home Planner.

Para los cajones del baño dice que es clave ocupar contenedores y que estos se adapten a su medida, para que el orden dure más tiempo. Asimismo, poner en los de más arriba las cosas más pequeñas y de mayor uso, y si es necesario etiquetar para que todos sepan dónde van las cosas.

La argentina Cynthia Selsi es la creadora de @cynthi_ordenymas. Convencida de que el orden trae paz, comparte consejos para la ropa blanca, como por ejemplo usar la parte alta del clóset para almohadas de uso temporal, siempre guardadas en fundas. Si las pilas de toallas quedan muy altas usar separadores para que no caigan de costado; y las fundas de cojines o toallas de visitas ordenarlas en una cesta y así optimizar el espacio.

Para Francisca Colvin y Paulina Rojas de @organizartchile, el clóset es uno de los espacios más caóticos porque la mayoría no sabe lo que tiene. “Nunca hay que llenar un espacio más del 90%”, dicen. Sugieren guardar todo de forma vertical, y usar el mismo tipo de colgador con una sola prenda: de felpa para que no resbalen, y de madera para lo más pesado.

Para poner en práctica

Cree hábitos. Aquí cobran importancia las asesorías con especialistas en organización y productividad, pues son los encargados de capacitar y transmitir las herramientas. “Doblemos la ropa juntos, etiquetemos las cosas de la cocina, organicemos por colores, etc. Yo no le dejo los frascos de arroz así porque sí, sino porque tienen un sentido, es una lógica que el cliente debe apropiar para que se mantenga; debemos inculcarle hábitos de orden, como por ejemplo, si saca algo de un cajón, vuelva a guardarlo. Son básicos, pero abren la puerta hacia el desorden y la pérdida de tiempo”, puntualiza Liliana Ramírez, fundadora de la plataforma de asesoría en organización de espacios Get Simple Colombia.