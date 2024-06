De Cata con Sandro: ¿conoces qué es la Denominación de Origen?

Las DO no son las mismas en todos los países. Cada país tiene su DO que posee reglas y nombres diferentes según la región de producción. En Italia existe la DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita), la DOC (Denominazione di Origine Controllata), la IGT (Indicazione Geografica Tipica), y VDT (Vino Da Tavola). En España está la DOCa (Denominación de Origen Calificada), la DO (Denominación de Origen), la VC (Vino de Calidad); en Francia están las VDQS (Vin De Qualité Superieur), las AOC (Apelación d’Origíne Controlée).

En Estados Unidos, Chile, Argentina, New Zealand, Australia, Sur África etc. no existen las DO como en Europa, por ende, ciertos vinos (especialmente los más comerciales) pueden ser de algunas maneras “construidos”. Esto no significa que todos los productores estén haciendo trampa o alterando los vinos. Por suerte hay muchos productores artesanales buenos, que trabajan siguiendo reglas estrictas autoimpuestas y dan vida a vinos extraordinarios. En Estados Unidos existen las AVA (American Viticultural Area). Existen 276 AVAs de las cuales 138 solo en California, y se limitan a establecer mayormente el lugar de proveniencia de un vino. En Argentina hay 2 DO y 110 IG, en Chile hay 3 DO. En Australia, aun teniendo 60 regiones vinícolas, no hay una clasificación de vinos. En fin, es difícil resumir en pocas líneas el concepto de la DO, sin embargo, espero haber provocado vuestra curiosidad lo suficiente, para ir navegando en internet y descubrir cuales son las reglas de cada vino. No tomen sin saber…lean lo que están tomando, porque la degustación es un acto inteligente. ¡Salud!