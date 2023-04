Cuántas veces hemos visto en cartas de vino de muchos restaurantes y hemos escuchado mencionar la frase: “este vino es un Super Tuscan”.

¿Realmente de qué se trata? ¿Qué es un vino Super Tuscan? ¿Qué uva se usa para hacerlo? ¿En cuáles áreas de Toscana se puede hacer? ¿Cómo está hecho? ¿Tiene que añejar en barrica? ¿Cuántos meses mínimos pasa en barricas? ¿Cuáles son las características para que se pueda llamarse Super Tuscan?

El término Super Tuscan se inventó al comienzo de los años 80. Lo utilizó por la primera vez el periodista inglés Nicholas Belfrage, refiriéndose a un vino del área de Bolgheri (cerca de Livorno, al suroeste de Florencia y cerca de la costa del Mar Tirreno). Desde ese momento, se utilizó el término Super Tuscan para referirse a todos aquellos vinos producidos en la región de Toscana, que utilizaban mezclas de vinos tintos no autorizados por el disciplinar o entidad que certifica los productos con el sello de Denominación de Origen Controlada (DOC), en cuanto a vinos que son producidos con uvas no autóctonas de la misma región.

Esta fue una iniciativa que empezó un productor en específico y que hay que reconocerle el mérito, Mario Incisa della Rocchetta que quiso cultivar entre sus viñedos de Sangiovese, la uva Cabernet Sauvignon. La región Toscana es una donde notoriamente los vinos tintos son hechos con la vid de Sangiovese. De allí otros productores empezaron a seguir este movimiento, produciendo entonces vinos que no respetaban de propósito las reglas de las diferentes DOC y, para decirlo en otras palabras, no tenían ningunas reglas específicas, ya sea por la utilización de la mezcla de uvas o por el uso de las técnicas de añejamiento.

Al comienzo, estos vinos de Cabernet Sauvignon, de Cabernet Franc, o la mezcla de Sangiovese con Cabernet, Merlot, o Syrah se conocían como “vinos de mesa”, hoy en día son definidos con el sello de IGT Toscana (Indicación Geográfica Típica), para demostrar y transmitir al consumidor que, en efecto son producidos en la región de la Toscana.

Se transforman en proyectos ambiciosos en los que las inversiones en uvas, tecnología, barricas, añejamiento, entre otras condiciones, representan costos más altos respecto a los otros vinos. De la misma forma, estos caldos se expresan con toda la elegancia y el poderío que los caracterizan y se encuentran en el mercado con precios más altos y son destinados a coleccionistas y verdaderos amantes del vino.

El área de Bolgheri, en particular, ha sido promotora de este importante cambio. Ha demostrado que en efecto los vinos que se producen allí resultan ser de altísima calidad, tanto es así, que fue reconocida en el 1994 con la denominación de origen controlado, DOC Bolgheri.

Hoy en día llegan a Puerto Rico unas cuantas marcas de estos importantes vinos, entre los cuales vale la pena mencionar algunos de los más reconocidos como Sassicaia, Ornellaia, Masseto, Ventaglio, Solaia y Tignanello. Son todos vinos que llegan en pequeñas cantidades y todos los distribuidores mundiales se los pelean para satisfacer sus clientes.

Es importante recalcar que este cambio y esta voluntad de salirse de las reglas creadas mayormente en el Viejo Mundo, para proteger las tradiciones vitivinícolas de un determinado lugar y querer crear vinos diferentes de alta gama, ha contagiado muchos otros productores de otras regiones y otros países. Así se dio vida a una proliferación de vinos diferentes, difícil de encasillar y/o de encontrarle una definición en una DOC. ¡Pero ojo! Como no todo lo que brilla es oro, no piensen que todos los vinos que no tienen DOC son “Súper Fulanos”, tratamos de no caer en esa trampa, y seguimos el camino del aprendizaje para poder reconocer lo que es bueno de verdad, de lo que no lo es. Y no crea lo que le han dicho por los últimos 30 años que todo lo que te gusta es bueno ¡Eso es una mentira ideada para venderte algo! Confía y sígueme, que te voy a llevar paso a paso.