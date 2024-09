Proyecto satisfactorio

“ El primer video que hice para redes realmente fue para Facebook. Fue un video que grabé con mi iPhone frente a la ventana de mi cuarto. Fue un tutorial de maquillaje, porque Roberto (Cardona, su esposo) un día me dice: ‘Tú debes de grabar tutoriales de esos de maquillaje y de moda. ¿Tú no has visto en YouTube esos videos?”, recuerda.

Una casa para disfrutar en familia

“Para mí es tan importante sentir la casa llena. No me gusta sentirla vacía, no me gusta no escuchar. Aunque a pesar de que tengo mi oficina acá arriba, la necesito para poder desconectarme, pero cuando estoy en casa, si los nenes no están, extraño no tener esos sonidos de ellos. Así que me imagino que el día que se nos vayan los dos va a ser bien difícil. Porque para mí una casa sin sonido, sin esa energía, no es un hogar”, concluye.