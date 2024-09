Desirée Lowry invita a “subirse a lo lindo” en la próxima edición de Plazarela

“Cuando empecé a hacer los vídeos, surgió como algo natural. (Decía) ‘Si quieres tener lo lindo arriba y subirte lo lindo, ponte algo colorido y vas a ver cómo, no solamente vas a cambiar la impresión de los demás sobre ti, sino que tú misma te vas a sentir diferente’, y ese es el mensaje que quiero llevar. Esa belleza la tienes, la posees, es cuestión de subirle el volumen, y siempre recuerdo lo bien que me hacía sentir mi abuelita cada vez que me lo decía”, explica.