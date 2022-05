Aunque con poco tiempo, todavía puedes conseguir ese regalo con el que sorprender a esa madre que es tan especial en tu vida.

Algunas tiendas han creado eventos especiales para el día de hoy, al igual que marcas locales se han unido en un evento creativo con un ambiente agradable. Estas actividades te permitirán ir solamente tú o llevarte a mamá para que seleccione su regalo y disfrute un rato.

La joyería David Yurman en Plaza Las Américas celebra hoy sábado el “Shopping experience”, con una variedad de alternativas de obsequios y cócteles de Bravada Vodka. Llega a la tienda hoy entre 2:00 y 6:00 p.m. para que te deleites con un trago hecho con una marca de vodka puertorriqueña mientras compras.

En Tiffany & Co. En The Mall of San Juan podrás seleccionar el regalo ideal mientras degustas algunos tragos, dulces de G’delights y te inspiras con flores para mamá. Pasa por la tienda de 1:00 a 5:00 p.m. para que participes.

Por su parte, Lido Jewelers en The Mall of San Juan invita a un almuerzo con temática mexicana, llamado “Tacos & tequila” a partir de la 1:00 p.m. Para más información, comunícate con la joyería 787-302-3031.

Hoy también se celebra el “I Love Mom Pop-Ups”, un bazar organizado por Clorofila Plant Boutique en el que encontrarás las creaciones de Taller Aurora, Hoja Mojá y Creme de la creme. La actividad comenzará a las 11:00 a.m. en el 630 de la Calle Monserrate, en San Juan.