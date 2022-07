Abrir la puerta de tu casa y poder ver en cada rincón de tu hogar una pieza de arte de renombrados artistas locales e internacionales es un privilegio que pocos pueden decir que lo tienen. En la exclusiva urbanización Dorado Beach East, un coleccionista de arte privado ha logrado amasar una gran cantidad de obras que muy bien podrían formar parte de cualquier museo de arte contemporáneo alrededor del mundo.

Las piezas que forman parte de esta colección han sido adquiridas con el paso del tiempo y desde antes de que se comenzara a construir el hogar en 2010, aproximadamente. El diseño interior del hogar de unos 7,100 pies cuadrados, estuvo a cargo del diseñador Carlos Mario Jiménez, junto con la ayuda del reconocido galerista Walter Otero.

“Este es uno de los proyectos en los que más me he divertido. Trabajé de la mano el diseñador de la casa, Carlos Mario Jiménez, quien se encargó del escogido de los muebles, las alfombras, los tonos de colores y de las texturas. Mientras que yo me encargué de la selección de las obras de arte dentro y fuera del hogar”, explicó Otero, propietario de la galería Walter Otero Contemporary Art en Puerta de Tierra. “Básicamente, empezamos a comprar algunas de las piezas de arte, cuando todavía no se había construido la casa, pero ya sabíamos las dimensiones de las paredes. Luego, cuando la casa ya estaba construida y ya tenía los muebles, entonces se empieza a acomodar y adquirir otras obras”.

En sus paredes se unen obras de artistas locales e internacionales (VANESSA SERRA DIAZ)

En el caso de este hogar, tanto Otero como el diseñador Jiménez buscaron que las piezas se convirtieran en parte del diseño de la casa, de manera que lograra fluir visualmente dentro del espacio. “Nosotros queríamos que no se corrompiera la filosofía de lo que es el arte y que se convirtieran más que nada en un objeto decorativo, pero que, a la vez, pudieran ser disfrutadas por todo aquel que la viera”, explicó Otero.

Impresionante colección

Una vez Otero tuvo el visto bueno del dueño de la casa, comenzó la búsqueda de las piezas que iban a estar en cada uno de los espacios.

“Mi trabajo fue montar una colección de arte seria, tanto de arte local como internacional y, que se convirtieran en una buena inversión en el futuro. Fue así que empezamos un proceso de búsqueda de algunos artistas locales, ya el coleccionista tenía algunas piezas que había comprado en galerías locales también, y entonces yo lo que hice fue añadirle”, manifestó el galerista con 25 años de experiencia en el mundo del arte.

Escaleras de vidrio y acero inoxidable que se integran a las obras de arte de las paredes. (VANESSA SERRA DIAZ)

“En esta colección hay muchas obras de artistas que muy poca gente conoce en Puerto Rico, pero son artistas que ha hecho unas aportaciones muy serias al mundo del arte”, añadió Otero.

Entre los artistas locales que se encuentran en la colección de sobre 30 piezas localizadas alrededor de toda la casa, se destacan artistas como Rafi Trelles, Ángel Otero, Antonio Martorell y Arnaldo Roche Rabell. De hecho, una de las piezas más grandes e impresionantes de toda la colección es de este fenecido pintor puertorriqueño, que forma parte del periodo azul de Roche y que se exhibió en el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico. La obra está localizada de manera que cuando se entra al hogar se vea de frente.

De la misma forma, otras piezas de arte que están dentro de la residencia en Dorado recogen una gran cantidad de reconocidos e importantes artistas de distintos movimientos. Por ejemplo, hay obras de Matthew Barney, Douglas Court, Matthew Ward, Evan Penny, Julian Schnabel, Richard Jackson, Vik Muñoz, Mimmo Paladino, Miguel Ángel Pistoletto y Rashid Johnson.

Una de las áreas de la residencia. (VANESSA SERRA DIAZ)

“Uno de los detalles que a mí me gustó mucho de esta colección fue que se podían comprar artistas jóvenes que estuvieran empezando por la calidad de su propuesta, junto al lado de artistas bien establecidos en el mundo del arte”, explicó Otero, quien trabajó junto a Roche en su época de estudiante. Por otro lado, en la colección también se pueden apreciar creaciones de Ashley Bickerton, Marina Abramovic, Fabián Marcaccio, Shinique Smith, Kara Walker, David LaChapelle, Tracey Emin y Glen Lyon, entre muchos otros.

Buena inversión

Al momento de la selección de las piezas de arte, además de que se vea bien en el espacio donde estará en el hogar, uno de los objetivos principales es que la misma aumente de valor con el paso de los años.

“Una de las partes de mi trabajo es que el arte también se convierta en una buena inversión y en una diversificación de activos. Cuando uno pone una alta cantidad de dinero en una pieza de arte, tiene que haber responsabilidad, tanto del artista como del galerista”, explicó Otero, quien explicó que muchas de las piezas dentro de la colección en el hogar de Dorado Beach East han duplicado y triplicado su valor en el mercado.

El galerista Walter Otero. (VANESSA SERRA DIAZ)

“Además de eso, para mí es muy importante que el coleccionista llegue y diga, ‘esto me gusta’ y que se la disfrute mientras la tenga en su hogar”. En el caso de esta colección, está valorada en más de $10 millones.

Detalles del hogar

Se podría decir que esta casa es una obra de arte de por sí. El primer nivel tiene una inmensa sala de estar con techos altos y vista al segundo piso, una cocina moderna diseñada con gabinetes italianos de vidrio blanco, con un comedor contiguo, con capacidad para un grupo de 10 personas y un área de galería para arte o un espacio de oficina con baño completo.

Para rematar la belleza del primer nivel, se encuentra una gran sala que, además de ser el lugar perfecto para compartir con la familia para disfrutar de la televisión o conversar, está rodeado de paredes de vidrio de piso a techo con acabados a prueba de golpes e insonorizados que también dejan ver el gran patio exterior.

Área del comedor (VANESSA SERRA DIAZ)

Para acceder al segundo nivel, hay que subir por unas escaleras de vidrio y acero inoxidable que se integran a las obras de arte las paredes. Una vez en la segunda planta te encuentras con una enorme habitación master, con sala, dos “walk-in” closets, así como un impresionante baño. Además, hay cuatro habitaciones con baño privado cada una, así como de un cine privado con seis butacas reclinables, pantalla gigante, baño y una vinera, entre otros detalles.

En la parte exterior del hogar, las personas pueden hacer uso de una estilizada piscina de agua salada con azulejos artísticos rojos, o pueden relajarse tomando el sol en la terraza del segundo nivel. La zona de la piscina también cuenta con un amplio BBQ de última generación. Además, tiene baño completo con una impresionante obra en grafiti de un artista puertorriqueño.