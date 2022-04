Cada época del año evoca diversas emociones, así como momentos trascendentales en la vida de las personas, los cuales se ven reflejados directamente en la decoración y en las piezas del hogar.

Precisamente, con una esencia elegante e inmaculada, enfocada en las distintas estaciones, llegan las piezas de la firma Nambé a Puerto Rico, como una de las seis marcas de la empresa británica Portmeirion Group, conocida por sus exquisitas líneas de cerámica, cristalería, vajillas, velas aromáticas, textiles y fragancias para el hogar en todo el mundo.

Con su mira puesta en Latinoamérica y el Caribe, esta empresa de decoración ahora hace incursión en el mercado de Puerto Rico a través de la tienda de artículos para el hogar Palacios, con diseños que unen lo contemporáneo con lo moderno, y que a la son piezas que armonizan perfectamente diseño con funcionalidad.

“La marca Nambé busca traer las tradiciones con las que nuestra generación creció, pero en un formato más moderno. Que sea como el lujo que nuestros padres o nuestros abuelos consideraban en su época, lo que era la plata, en un material que ahora es el aluminio. Algo que podamos nosotros poner en nuestro hogar y que también podamos pasar por generaciones. Es una marca muy bonita en el sentido de que es contemporánea, pero con un espíritu muy de las marcas más antiguas con las que muchos miembros de nuestras familias probablemente crecieron”, dijo el diseñador industrial Álvaro Uribe, quien lleva 10 años trabajando para Portmeirion.

Como uno de sus diseñadores que colaboran en el desarrollo de piezas que incorporan la funcionalidad y diseño al hogar, Uribe resalta que su inspiración con Nambé -marca que se creó en Nuevo México- depende mucho del producto, del material y del propósito del modelo. Los artículos de Navidad, de carácter religioso, de entretenimiento y que son perfectos para regalar con motivo del nacimiento de un bebé o de una boda, ha sido su especialidad.

“Las cosas que hemos hecho de Navidad, que creo que en el mercado latino es muy especial, siempre hemos buscado cómo capturar y celebrar esa tradición de familia, y de juntarse uno con los seres queridos, por lo que siempre buscamos que el diseño sea muy elegante y muy limpio. Por ejemplo, si estamos haciendo un pesebre, nada de ir detallado con muchas cositas, sino la esencia de la idea. Entonces no buscamos ponerle los ojitos ni nada de eso, sino una forma muy limpia, muy elegante, que la gente entienda inmediatamente y eso lo hace bonito, pero no es sobrecargado de cosas”, explicó quien ha recibido galardones por piezas diseñadas para la marca Nambé.

Además de que los artículos tienen una perfecta armonía de diseño y funcionalidad para el hogar, el diseñador industrial resalta aquellas piezas que sirven para ser un perfecto anfitrión.

“Actualmente, seguimos trabajando muchas cosas de Navidad, no solo objetos decorativos como adornos del árbol ni nada de eso, sino también como cosas de entretenimiento. Por ejemplo, tenemos un plato que es en forma de árbol, tiene como una cucharita y la cucharita es la estrella; tenemos también un candelabro que es un muñeco de nieve; y una tabla de quesos que es un reno y los cuernos se le sacan y se vuelven como unos cuchillitos. Estamos diseñando diferentes objetos que son más funcionales, no tan decorativos, pero que cuando tú los pones en la mesa y no están funcionando, siguen siendo decorativos. Son ese tipo de cosas que de igual forma tú puedes poner en la mesa y tienen un carácter tradicional”, agregó el talentoso diseñador.

Como distintivo de la marca Nambé, el material que utilizan es “Nambé alloy”, un aluminio con una mezcla única que propicia mayor durabilidad. De igual modo, en sus piezas, este material es combinado con madera.

“En el mercado de decoración ahora se hacen muchas cosas solamente para una época del año. Todas las marcas están botando una cantidad de productos nuevos. Lo que Nambé hace es que crea un producto muy bueno y la compañía lo deja en el mercado porque sabe que siempre va a ser contemporáneo, ya sea este año o tres años más adelante. Con las diferentes colecciones lo que se busca es llegarles a personas que tengan gustos diversos o que les gusten detalles diferentes. Pero lo bonito de los productos Nambé es que son hechos pensando en que van a durar mucho tiempo”, expresó Uribe acerca de los diseños y las piezas atemporales.

Además de Nambé, como parte de su portafolio, Portmeirion Group cuenta con las marcas únicas: Portmeirion, Spode, Wax Lyrical, Royal Worcester y Pimpernel.