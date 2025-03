La adrenalina, la velocidad y la pasión son acelerantes en la vida de unas cinco mujeres profesionales vanguardistas en los diversos roles que ocupan.

Mientras cada una contribuye al bienestar de sus semejantes, les caracteriza el estilo, el carácter y la actitud avasalladaora con la que emprenden y se desempeñan.

Al volante, muchas de ellas tienen lo que podrían considerar el auto de sus sueños o lo que otras perciben como un logro personal, lejos de los estereotipos.

Se sienten con poder, divertidas, imponentes, audaces y listas para la acción cuando van sobre ruedas, pues coinciden en que reflejan lo que es un espíritu de superación, innovación, independencia y éxito.

En esta Semana de la Mujer, Porsche de Puerto Rico destacó a este grupo de amantes de la velocidad, que han sido cautivadas por el diseño inconfundible, el confort y las incontables cualidades dinámicas de esta marca, que le permite seguir siendo la referencia deportiva.

Claudia Ramos Zorrilla

Apoderada de las Gigantes de Carolina y cofundadora de la agencia publicitaria Algo Social, Inc.

Modelo de auto: 718 Cayman GT4 RS 2024, color Rubi Star Neo

Claudia Ramos Zorrilla (Nolan Rivera)

Esta publicista, única apoderada mujer en el Baloncesto Superior Nacional Femenino, se considera una adicta a la adrenalina en todo el sentido de la palabra.

“Me encantan los deportes, siempre he entrenado y siempre he hecho todo. Vivo a la mayor intensidad. Soy una persona súper apasionada y esa adrenalina tiene que estar inspirada y movida por algo. En mi caso, definitivamente, la pasión y la velocidad son una de ellas, siempre y cuando esté en mi control”, expresó esta profesional, a la que también le distingue ser ese eje unificador entre las personas.

Mientras señala que rompe estereotipos, indica que quiso complacerse al comprarse con “el auto de sus sueños”, que es imponente y muy rápido, y lo cataloga como un “vira cuellos”

“Esa seguridad no tiene género. Si una mujer se siente exitosa, y quiere comprarse un carro o una motora, debería hacerlo. Para mí es como romper estereotipos. Literal, cada vez que voy por la carretera guiando ese carro la gente mira para adentro y tiene que mirar dos veces porque no pueden creer que es una mujer manejándolo. Así que, como yo, hay otras mujeres en Porsche que tienen estos carros rápidos y me encanta que no soy la única ‘loca’ que anda por ahí con la fiebre”, destacó esta profesional de 36 años, que se dispone a su segundo año como apoderada. “No a todo el mundo le inspiran las mismas cosas o lo mueven las mismas cosas. Definitivamente, yo soy una persona de adrenalina”.

Ser la única mujer apoderada en ambas ligas, explica que ha sido un reto bien grande. Aunque entró a cumplir su misión sin saber mucho de la parte técnica del deporte y de cómo correr un equipo de baloncesto, su camino ha estado lleno de aprendizajes, de no hacer cambios, solo pequeños ajustes y de escuchar a un equipo con 18 campeonatos.

“Para mí la parte de las capitanas, el core, las jugadoras, siempre ha sido bien esencial. Ellas se han vuelto mi familia, realmente son mis amigas. Yo estoy ahí, como se los dije desde el primer día, para darle visibilidad al deporte femenino. Todas las jugadoras se han unido a esa ideología y me han apoyado en el proceso. Para mí ha sido súper gratificante y genuinamente yo me siento súper bendecida en este proceso”, señaló.

Marie L. Quiñones Tañón

Abogada y socia administradora del bufete LBRG Law (Legal Banking Real Estate Group)

Modelo de auto: Cayenne E-Hybrid 2023, color blanca

Marie L. Quiñones Tañón (Nolan Rivera)

En el mundo legal, la licenciada señala que cada caso representa un desafío distinto, entre ellos: la capacidad para actuar con rapidez, tomar decisiones estratégicas y mantenerse en control en situaciones de alta precisión, lo que según explica, refleja el espíritu de Porsche.

“Porsche diseña cada detalle con precisión quirúrgica para lograr un alto rendimiento. La marca combina tradición con innovación, manteniéndose a la vanguardia. Un Porsche puede liberar una enorme potencia, pero siempre con control absoluto”, respondió la madre de dos jóvenes de 17 y 15 años, por lo que su SUV se ajusta perfectamente a su estilo de vida, aunque próximamente va a adquirir una Macan en color gris, que es completamente eléctrica.

“Para mí es bien importante el aspecto del ambiente. Son carros que se manejan muy bien en velocidades y es estable, es impresionante. He tenido la oportunidad de viajar con Porsche y probar algunos autos, y yo digo, ‘wow!’”, compartió la abogada, cuyo bufete se especializa en la banca, desde ejecuciones de hipoteca, quiebras y cierres bancarios residenciales, hasta cierres comerciales y litigios.

“Desde que me hice abogada hace 25 años, las mujeres han ido haciendo más presencia en las diferentes profesiones. No solamente en mi área que es la abogacía, sino los doctores, personas que trabajan en la banca, en el área de finanzas, periodistas. Tenemos esa presencia en diferentes vertientes y que podemos lograr balancear. Preocupa el rol de la mujer por muchas cosas que están ocurriendo a nivel político, pero yo sé que las mujeres no nos vamos a dejar opacar ni impedirnos”, expresó esta amante de la velocidad, que no descarta más adelante ir tras el volante de un 911.

Carla Santos

Empresaria, cofundadora de La Dolce Vita en MSJ y vicepresidenta de un laboratorio dental

Modelo de auto: Cayenne SE-Hybrid 2025, color blanca

Carla Santos (Nolan Rivera)

Audaz, clásico y maximalista son adjetivos que crean una combinación perfecta para esta empresaria, cuya tienda se especializa en piezas de colección para el hogar, elaboradas mayormente en Europa. Parte de su quehacer diario es buscar piezas que sean diferentes, que sean un “statement”, lo que también se traduce a lo que es la guagua que maneja.

“Soy una persona bien de detalle, me encanta lo que es el diseño, y de hecho cuando escogí la guagua, aunque me gusta la Macan, la Cayenne se adapta a mi vida con un bebé, que tengo que entrarlo en su car seat, acomodarlo. Es práctica, lo cual normalmente yo no soy muy práctica que digamos, porque me gusta que todo sea bien bello y precioso, pero a veces la funcionalidad pasa a segundo plano. Sin embargo, con esta guagua puedo ir a cualquier sitio y me siento con fuerza y empoderada. Aunque es familiar, si la guío sola es un statement, que es lo que sualmente yo busco a diario, piezas diferentes”, expresó la madre de un bebé de dos años y medio.

Al mismo tiempo, señala tener una relación de amor y odio con la velocidad, pues su esposo gusta de correr carros, por lo que lo describe como un gusto adquirido, al que los carros.

“Al seleccionar este auto, lo hice más bien por lo que trae el valor de la marca, el sentido de comunidad que tiene. Entre ellos hacen sus corridas y sus eventos de filantropía para ayudar a quienes puedan ayudar, y eso para mí, ahora mismo en esta etapa busco más eso, cosas que me añaden valor a mi vida y que yo pueda añadir valor también, más allá de tener un Porsche”. agregó.

Del mismo modo, combina sus pasiones, como arquitecta amante del diseño de interiores y de piezas únicas y diferentes.

“En mi caso yo soy una persona bien de arte y diseño, esa fue mi formación cuando estudié en la escuela de arquitectura, que entro a diseño de interiores, y con el tiempo estudié técnico dental. Siempre he tenido el balance de lo que es la arte y lo estético, pero además de lo funcional, lo que es la matemática, la ciencia, ahí hago el merge. De arquitecta de edificio, me he convertido en arquitecta de sonrisa, porque eso es lo que hago día a día, o sea, prótesis dental es para tener un happy patient”, compartió.

Priscilla Medero

Gastroenteróloga, propietaria de Medero Gastroenterology

Modelo de auto: 911 GTS 2024, color Aventurine Green Metallic

Priscilla Medero (Nolan Rivera)

Llevar dos car seats en la parte trasera de su 911 GTS es habitual en la doctora Medero, quien muchas veces lleva a sus dos hijos de 5 y 3 años a su escuela en el imponente automóvil deportivo, con el distintivo sonido que emite su potente motor.

“Me gusta el ‘prum prum’, así que ese es mi modelo. Me encanta la versatilidad de este carro, lo corro en la pista de Salinas y con los car seats adentro en la pista, sin los nenes obviamente”, destacó la especialista, quien se considera “súper celosa” con su auto, por lo que planifica su día y tiende a ser muy selectiva hacia dónde se dirige con este.

Esta gastroenteróloga, que lleva unos cuatro años destacada en el área de Mayagüez, utiliza este auto de dos o tres veces durante la semana, en medio de su agitada agenda con la que trata siempre de tener un balance y combinar sus pasiones.

“Me encanta y me apasiona ser algo más que mamá, ser algo más que gastroenteróloga”, estableció esta mujer versátil. Su sentido de competitividad y de ganar en todo lo desemboca en la pista de Salinas, como amante de la velocidad que es.

“Siempre me ha gustado la velocidad, siempre quiero ganar en todo, la competencia. Yo tengo que estar primero. Mi esposo corre en la pista y tengo este carro porque es con el que le puedo tratar de ganar en la pista, pero eso no pasa”, dice entre risas. “Aunque era más para usarlo tipo hobby y en la pista, al ver lo familiar que es, se ha convertido en un family car. Lo usamos como tiempo de pareja también, el cual él pasea en su carro y yo en el mío. Lo usamos de date algunos domingos. Ese es nuestro date y nuestro tiempo de estar juntos, algo que nos gusta”, comunicó.

Asimismo, la también internista, que lleva unos siete años de graduada, señala que le encanta lo que hace y la relación con sus pacientes.

“Es bien variado lo que yo hago, pues trato de todo un poco. Tengo mi propia oficina y hago los procedimientos allí, desde endoscopias hasta las colonoscopias. Me apasiona lo que es prevención de cáncer de colon, particularmente en la gente joven. De las cosas que me apasionan y aprecio la medicina, esa es una de ellas, la prevención”, indicó.

Lianette Pérez

Ginecóloga, especialista en la menopausia, propietaria de Soul Spa & Wellness Center, y creadora de la plataforma The Last MP

Modelo de auto: Taycan 2025 Eléctrico, Frozen Berry

Lianette Pérez (Nolan Rivera)

Estar constantemente a la vanguardia es imprescindible para esta especialista de la salud femenina, quien desde temprana edad se sintió atraída por la medicina y el bienestar de la mujer.

Esa característica de ir en avanzada y poner su mirada más adelante ha sido pieza clave a lo largo de su carrera como ginecóloga, quien ha tenido el privilegio de acompañar a numerosas mujeres en etapas significativas de sus vidas.

“Mi pasión por la salud femenina me impulsa a seguir innovando y educando continuamente, manteniendo a mis pacientes informadas sobre los avances médicos y empoderándolas para que tomen buenas decisiones sobre su salud”, respondió Pérez, quien disfruta de manejar un auto deportivo por su fuerza y potencia, pero que a la vez lo encuentra elegante y “girly”.

Para esta doctora, quien fue obstetra, la filosofía de Porsche hacia la mujer le recuerda diariamente lo valioso que es empoderar y celebrar el talento femenino. Esto es algo con lo que se identifica, pues mediante su plataforma digital The Last MP llega a las pacientes de Puerto Rico para ayudarles con sus síntomas y tratarles su menopausia de manera innovadora.

“Así cómo la marca es, la mujer es fuerte y poderosa. Además, fomenta una comunidad de mujeres decididas y apasionadas, mientras fortalecen la confianza de la mujer al volante, destacando su capacidad para tomar las riendas de su vida con fuerza, elegancia y determinación”, detalló la especialista en diversas opciones de reemplazo de hormonas.

“Yo soy bien vanguardista, estoy al día con todo. A mí me encanta siempre ir más adelante y la innovación. Así también es mi auto silencioso porque eléctrico, con tecnología bien vanguardista, parece futurista. Esta marca refuerza mi compromiso de inspirar a más mujeres a seguir sus sueños y alcanzar sus metas, recordándome que la determinación y la perseverancia pueden llevarnos a donde deseamos estar”, puntualizó.

