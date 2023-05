Hay llantos que conmocionan, que llegan al alma y marcan sucesos sin precedentes como aquel llanto que irrumpió a las 4:36 p. m. en una sala hospitalaria de Puerto Rico, el 22 de febrero del año en curso. Fuerte e imponente, como la mejor señal de vida, se dio la llegada de ese bebé anhelado, soñado y aclamado por Andrea Paola Pica.

Para la mayor de dos hermanos, siempre estuvo latente su anhelo de ser madre, algo que postergó hasta llegar a la década de los 30. La desacelerada rutina que trajo la pandemia permitió que en esa pausa se replanteara junto a su esposo, Jorge Carlos Pica, el constituir una familia. El tiempo había llegado.

“Nunca tuvimos duda, pues ambos queríamos ser padres. Era un tema de cuándo y algo que nos pasó fue que, en la pandemia, al haber un momento de pausa en la vida, uno se cuestionaba muchas cosas y te replanteabas muchas otras en todos los aspectos. En mi caso, fue en términos de familia. Nos dimos cuenta de que todo es efímero, excepto la familia. Y ahí fue que dijimos vamos a tener familia y comenzamos”, expresó Andrea Paola, quien lleva nueve años de relación con su esposo.

PUBLICIDAD

La base y fundamento de su relación ha sido el amor, el respeto, la comprensión y la amistad que también les une, según señala, lo que permitió el que ambos se sujetaran bien de las manos ante un pronóstico de infertilidad y enfrentarse a una difícil etapa de procedimientos de reproducción asistida.

“Ya llevábamos en ese momento siete años juntos, estábamos superfelices, hablábamos de matrimonio, de hijos y fue el momento. Tomamos la decisión y yo no sé por qué a mí me entra como este sexto sentido de que me hicieran un chequeo general en el ginecólogo, donde todo parecía estar bien, pero yo insistí”, destacó.

Un contaje bajo en espermatozoides en el caso de papá -que posteriormente fue solucionado- y unos asuntos hormonales por un diagnóstico de tiroiditis Hashimoto, por el lado de mamá, abonó a la incapacidad de concebir y lograr quedar embarazada.

Aferrada a la fe

Como apasionada de la moda, los viajes y de ambientar espacios, Andrea Paola se describe como una persona extremadamente determinada. Como prueba de ello, explicó que desde que cursaba estudios universitarios en periodismo, logró por intercambio estudiar en España, México y Estados Unidos, hasta lograr hacer una maestría en Business & Marketing y luego irse a vivir a Chile por cuatro años. Todo lo propuesto, lo ha logrado, y estaba clara de que ser madre no sería la excepción. Sin embargo, una de las lecciones recibidas en todo su proceso fue aceptar que no todo era en su tiempo establecido.

Y es que nunca pensaron que en esa decisión tomada de someterse a tratamientos de reproducción asistida quedarían inmersos en un largo proceso durante dos años, en los que hubo mucha ilusión, optimismo, alegría y dedicación, pero que a su vez se brotaron muchas lágrimas, se asomó la desilusión, el dolor físico y el dolor interior, entrelazado con algo de pesimismo y desaliento.

PUBLICIDAD

“Me di cuenta en el camino de que no iba a ser como yo quería. No iba a pasar. Yo había tomado la decisión, estaba haciendo todo lo que yo encontrara en mis manos para lograrlo y, aun así, no pasaba. Ahí me di cuenta de que realmente a veces las cosas pasan cuando tienen que pasar, que tal vez yo sentía que yo estaba lista, que él estaba listo, pero que había otros aprendizajes que tenían que venir antes”, expresó esta mamá, que en aquel momento tenía 33 años.

Pasaron una, dos, tres y hasta cuatro inseminaciones artificiales, en las que no se lograba la concepción. Este proceso consiste en colocar en el interior del útero de la mujer una muestra seleccionada de semen, previamente preparada y optimizada en laboratorio, con el fin de incrementar el potencial de los espermatozoides y las posibilidades de fecundación del óvulo. Al panorama se le sumó un diagnóstico de ovarios poliquísticos.

Andrea Paola tenía claro que esta afección de desequilibrio hormonal, común en mujeres en etapa reproductiva, no significaba el fin del mundo. Ya había pasado más de un año y el próximo paso para llegar a la meta sería comenzar con un nuevo proceso, el de fecundación in vitro (FIV), en el que unen el óvulo y el espermatozoide en un plato de laboratorio, o sea, fuera del útero de la mujer.

No obstante, aseguró que, a ese punto, ya se encontraba “completamente deprimida”, al que se le suman incontables inyecciones de hormonas, progesteronas y muchas lágrimas.

PUBLICIDAD

“Prepararse para un in vitro es un proceso hormonal y emocional, o sea, es supercomplejo. Cuando tú llegas a un in vitro ya hay un diagnóstico. Cuando hay un diagnóstico, emocionalmente ya tú no estás bien, ya tú sabes que algo está mal, ya tú estás nervioso, ya tú estás desconfiado, tú te cuestionas, ya pasan muchas cosas… Así que a nivel emocional es bien complejo, a nivel médico también, por la cantidad de inyecciones, el ir a la oficina médica y al laboratorio en días determinados. Tuve que poner mi vida en pausa”, explicó.

Por tal razón, comenzó a buscar hacer cosas que le impactaran de manera positiva con toda la intención de subir el ánimo, tales como practicar yoga y acudir a un psicólogo. Esto, sin dejar de lado tener que lidiar con todas las opiniones y consejos de familia y amistades ante el tema que tanto le afectaba. No obstante, Andrea Paola tenía la certeza de que lograría llegar a ser mamá.

“Si yo iba a hacer algo, yo tenía que creer en eso y era bien importante tratar de mantenerme anímicamente bien. Mucha gente me decía: ‘Es que no te puedes obsesionar con el tema’ y ‘va a pasar cuando pase’. Recuerdo en algún momento haber hecho una introspección y haberle contestado a alguien: ‘Cuando quieres un trabajo nuevo, ¿verdad que envías muchos resumés?’ o ‘cuando necesitas un ‘outfit’ para ‘X’ cosa, ¿verdad que sales y lo buscas? Entonces, ¿por qué yo no puedo buscar un bebé? ¿Por qué yo no me puedo obsesionar con algo que yo quiero con el alma? ¿Por qué eso está mal? Es verdad, tal vez si me relajo pasa, pero, ¿y si no? Yo tengo que enfocarme y mi meta es tener un bebé. Yo sabía que el cuándo yo no lo iba a poder controlar, pero sí iba a pasar, y así fue”, sentenció.

PUBLICIDAD

Las diversas pasiones de Andrea Paola, como viajar, ambientar espacios y seguir la moda, quedaron en pausa para dedicarse a su hijo Jorge Carlos en sus primeros meses de vida. (Carlos Giusti/Staff)

¡A la séptima vez!

Dos procesos de fecundación in vitro tampoco hicieron que se le cumpliera ese deseo profundo de su corazón. Cuando sintió rendirse, quiso moverse a una clínica de fertilidad fuera de Puerto Rico, esperando resultados distintos. Se trataba de un séptimo intento y Andrea se estaba dando otra oportunidad, esta vez desde Nueva York.

La sensación era otra, experimentaba un nuevo comenzar. Así lo sintió en cada paso que dio, según relata. Allí eligió colocarse un solo embrión. “Cuando me hacen la intervención para sacarme los huevos, el doctor me empieza a explicar la evolución de ellos, la cantidad, cómo respondieron, entre otras cosas. Recuerdo que él me miró a los ojos y me dijo: ‘Yo te voy a embarazar’. Esa fue la primera vez que yo dije: ‘Lo voy a lograr’”, recordó.

Varios días después confirmó lo que tanto anhelaba. “Estaba aquí en mi casa, me hice la prueba y yo no te puedo explicar los nervios que sentía. Yo no lo podía creer, yo no lo podía creer. Eso ha sido lo más grande que probablemente me ha pasado en la vida, ver ese positivo. Salí corriendo desde el cuarto gritando y repitiendo: “Estoy embarazada, estoy embarazada”. Mi esposo, desde el balcón, vino llorando y dijo: ‘No me mientas’. Yo le dije: ‘Te lo juro’. De ahí en adelante, realmente mi vida ha sido maravillosa, maravillosa, maravillosa, maravillosa. Mi embarazo afortunadamente, fue superbueno y supersaludable. Yo creo que fue como un regalo que me dio la vida por todo lo que pasé”, compartió entre lágrimas de felicidad.

PUBLICIDAD

Para esta pareja, la ciudad de Nueva York siempre será especial, pues no solamente fue allí donde lograron el embarazo de su primogénito, sino que fue el lugar en donde eligieron formalizar su vida y contraer nupcias, estando Andrea Paola en sus primeros meses de embarazo.

Abrió su corazón

En el caminar por todo ese proceso comprendió que había un propósito detrás de todo. Y es que Andrea Paola, además de sentirse sola durante el proceso, el tema de la infertilidad era uno que no sabía con quién hablarlo más allá de su esposo. Asimismo, entre los cambios de humor, también sentía que no era entendida ni conectaba con nadie.

Se dio cuenta de que a través de su experiencia podía ayudar a otros, por lo que comenzó a grabar momentos del proceso durante los últimos dos años intentando cumplir su sueño de ser madre y luego, hacer un resumen con muchos segmentos, que publicó en su plataforma digital de Instagram para compartirlo con sus seguidores. Abrir su corazón y compartir con otros su experiencia, dio esperanza a tantas otras mujeres que pasan por el duro y también costoso proceso de la infertilidad.

“Estuvimos grabando todo con la intención de ayudar a alguien. Cuando nosotros publicamos ese video, que lo hice junto a mi esposo, estábamos los dos sentados, y quedamos sorprendidos ante la cantidad de gente que me empezó a escribirme, conocida y no conocida, testimonios que me marcaron”, describió.

Por tal razón, señala que es una mamá bien relajada y no es sobreprotectora con su hijo, comparte todo con sus seguidores, y dice que es el bebé de todos, por tanto cariño que recibe a diario.

PUBLICIDAD

La llegada de Jorge Carlos

Mientras ese diminuto y palpitante corazón habitaba en su cuerpo, Andrea Paola se gozó de manera plena su embarazo. “Me lo gocé al máximo. Me sentía preciosa, me sentía alegre, me sentía con ánimo. Lo haría cualquier otro día. Sé que el de mucha gente no es así, por lo que me siento afortunada de haber tenido un embarazo tan bonito”, detalló mientras agregó que al tratarse de un varón, lo llamó al igual que su abuelo y papá, Jorge Carlos.

Aún con lo complicado de los tratamientos, casualmente también se le cumplió que el bebé cumpliera cercano a la fecha de cumpleaños de su papá. “Se me dio todo y es idéntico a su padre. Yo quería que fuese como un regalito para él”, destacó la madre de 35 años.

El pequeño Jorge Carlos nació el pasado 22 de febrero a las las 4:36 p.m. para llenar de amor y alegría el hogar de la familia Pica. (Carlos Giusti/Staff)

La llegada del nuevo integrante de la familia Pica fue ese estruendo en el corazón que confirmaba esa pieza viviente que faltaba en su núcleo familiar, que están dispuestos a que crezca.

“Yo sentí que aquí es que empezaba la vida de verdad, que todo lo que he vivido antes no era importante, que a partir de ese momento, eso era la vida. Fue el momento más bello. Ser madre es el honor más grande que he tenido en mi vida. Y todos los días me levanto y sé que suena supercliché, pero de verdad lo hago, todos los días me levanto y pienso, ‘Jorge Carlos, ojalá yo te pueda responder y ser la madre que tú te mereces’”, indica mientras confiesa a veces sentirse nerviosa ante la responsabilidad que implica el nuevo rol de mamá, sin que le falten lágrimas de emoción al observar a su criatura de apenas dos meses y medio.

PUBLICIDAD

Los ojos le brillan al referirse a “nuestro gordito”, con quien se encuentra en un aprendizaje constante, de lo que es su rutina diaria, en donde busca sentirse en confianza, que bebé se sienta cómodo con mamá y mamá cómoda con bebé. Por ahora, está dedicada por completo a su primogénito y a gozarse esta etapa, pero eventualmente espera continuar su vida profesional con la que combina el resto de sus pasiones, para de igual modo, servirle de inspiración a su hijo en un futuro.

“Me pregunto si lo estaré haciendo bien porque los niños son lo más bello del mundo. Ser madre es lo más bello. Es el momento donde todo se pone a prueba. No hay nada más importante, no existe”. Uno puede tenerlo todo en la vida, puedes haber viajado y haber hecho todo lo que tú quieras. No hay nada importante más que esto. Todo se deshace, excepto esto, porque uno se puede casar y divorciarse 20 veces. Uno se puede enamorar, te desenamoras y vuelves. Pero tener un hijo, eso es para toda la vida. Es lo único que no se deshace. Me siento completa. Jorge Carlos realmente es la pieza que faltaba en nuestra vida”, afirmó la feliz mamá, quien anhela tener cuatro hijos. Esto podrá ser posible, si así lo desea, pues junto a su esposo tienen congelados varios embriones, que fueron conservados para su uso en el futuro.

Andrea Paola se considera una mujer que sigue redescubriéndose, ahora más valiente, fortalecida, positiva y con más amor para dar ante la gran oportunidad de ocupar el rol que más le satisface, el de ser madre.