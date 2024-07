Belleza bajo el lente, una muestra que enaltece el poder femenino

Todavía no se han revelado los nombres de las féminas que serán reconocidas por L’Oreal Caribe en la muestra fotográfica “45 Mujeres que Mueven el Caribe” con el que la compañía que representa una variedad de firmas de belleza conmemora casi medio siglo asentada en la isla.

Lo que sí se ha dado a conocer es que la exhibición con la que se celebra ese gran hito se estrenará el jueves 11 de julio, a las 10:00 a.m., en The Mall of San Juan y permanecerá en el centro comercial hasta el 25 de este mes. Luego se presentará en San Patricio Plaza del 27 de julio al 26 de agosto.